Không để người lang thang, ăn xin chèo kéo du khách, trục lợi trong dịp Tết tại TP.HCM

Không để người lang thang, ăn xin trên các tuyến phố. Ảnh: P.V

Theo dõi, kịp thời phát hiện các đối tượng chăn dắt người lang thang, ăn xin để trục lợi

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với tổ công tác tại địa phương thực hiện tăng cường tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần và các Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.



Đặc biệt là những đối tượng tập trung tại các giao lộ, các sự kiện, lễ hội, chợ hoa xuân, các cơ sở tôn giáo, nơi tập trung đông người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn kịp thời báo ngay với tổ công tác hoặc chính quyền, công an địa phương và phối hợp xử lý, tập trung kịp thời.

Cùng với đó là ngăn chặn người lang thang, xin ăn chèo kéo du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các quận trong trung tâm thành phố.

UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, báo tổ công tác của địa phương xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra. Quan tâm hỗ trợ sinh kế cho cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng UBND các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức đặc biệt quan tâm các địa điểm thường tập trung người lang thang, xin ăn. Trong đó có giao lộ gần trụ sở cơ quan Trung ương, thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, hội hoa xuân, địa điểm bắn pháo hoa, trước cổng các cơ sở tôn giáo, dưới dạ cầu và các địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng của quận, huyện và thành phố.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; treo các khẩu hiệu vận động người dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn trên đường phố.

Các quận huyện phải rà soát, quản lý người lang thang, ăn xin trên địa bàn. Ảnh: B.D

Công an thành phố tăng cường công tác chỉ đạo công an quận, huyện, TP.Thủ Đức, phường, xã, thị trấn thường xuyên rà soát địa bàn; phối hợp với tổ công tác của các địa phương tập trung kịp thời đối tượng lang thang xin ăn; theo dõi, điều tra, đưa ra xét xử các đối tượng chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật xin ăn để trục lợi.

UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức có nhiệm vụ tăng cường các giải pháp về quản lý địa bàn. Hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa (nếu có) thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội tại địa phương. Không phát quà từ thiện ngoài đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo việc trợ giúp đúng đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự.

UBND TP yêu cầu các địa phương quản lý danh sách trẻ em, người lang thang xin ăn có địa chỉ cư trú trên địa bàn quản lý; tăng cường giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên tự lực trong cuộc sống, không để xảy ra trường hợp đi lang thang xin ăn.

Đồng thời đề nghị VKSND thành phố, TAND thành phố xét xử công khai điển hình một số vụ án chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật xin ăn để trục lợi.