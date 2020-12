Không dễ xác minh thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa có quốc tịch nước ngoài!

Tại cuộc họp báo Chính phủ tối 2/12, PV Dân trí nêu vấn đề xung quanh việc cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa mới bị Ban Bí thư Trung ương quyết định kỷ luật "khai trừ Đảng" với nhận định bà này có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã bị khởi tố, điều tra, lại bỏ sinh hoạt đảng, ra nước ngoài sau khi nghỉ hưu…

Gần đây nhất, có tin đồn bà Thoa đã bị bắt tại Pháp. Liên quan đến việc này, báo chí nước ngoài nêu nhiều thông tin như bà Thoa có quốc tịch Pháp, đang sử dụng quốc tịch này để sinh sống tại Paris.

Chánh văn phòng Bộ Công an - Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin về sự việc tại cuộc họp báo Chính phủ tối 2/12 (ảnh: Nguyễn Quân).

Tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, hồi tháng 4 năm nay, lệnh truy nã toàn quốc với cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã được ban hành. Sau đó, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã truy nã đỏ đối với bị can. Đến thời điểm này, Bộ Công an chưa biết bà Thoa trốn ở đâu.

Bên lề cuộc họp báo, trao đổi thêm với PV Dân trí về cơ sở để xem xét những vấn đề báo nước ngoài phản ánh bà Thoa có quốc tịch Pháp bên lề cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô giải thích, các nguồn thông tin trong nước không xác định được thông tin này.

Tướng Tô Ân Xô phân tích, ngay cả việc quản lý quốc tịch, tương tự trường hợp cựu đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, nếu bà Thoa "lấy" quốc tịch Pháp mà không thông tin, báo cáo thì cơ quan quản lý nhà nước cũng không biết được, nếu đối tượng không sử dụng quốc tịch này khi xuất cảnh/nhập cảnh ra/vào Việt Nam.

Nếu xét thấy có căn cứ, các cơ quan chức năng Việt Nam phải đề nghị phía nước bạn thông tin cụ thể việc công dân Việt Nam có quốc tịch nước đó, thông qua thủ tục tương trợ tư pháp.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương là bị can bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến vi phạm xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Bà Thoa bị khởi tố cùng với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ "bán" đất vàng công sản số 2-4-6 Hai Bà Trưng, TPHCM. Tuy nhiên, cơ quan công an đã tạm đình chỉ phần vụ án với bà Thoa vì xác định bị can đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã bị xử lý kỷ luật, bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng theo quyết định của Thủ tướng từ tháng 8/2017 vì những khuyết điểm mắc phải trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành.

Cụ thể, theo UB Kiểm tra Trung ương, bà Thoa đã vi phạm một loạt các khuyết điểm về trình tự, thủ tục trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai, không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

Trong giai đoạn cổ phần hóa, bà Thoa đã mua cổ phần vượt mức, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngay sau khi nhận các quyết định kỷ luật, bà Thoa được Bộ Công Thương cho nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ 1/9/2017. Sau thời điểm này, như người phát ngôn Bộ Công an thông tin, bà Thoa được xác định đã xuất cảnh ngày 22/10/2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hồi giữa tháng 7 năm nay, phía Bộ Công an cho biết, cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Xác định bà Thoa đã ra nước ngoài, cơ quan điều tra khi đó cũng xúc tiến các thủ tục tương trợ tư pháp với Interpol ra lệnh quốc tế, kế hoạch là sẽ phối hợp với cảnh sát nước bạn để bắt bị can về nước.