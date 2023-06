Không gian sống dành riêng cho “thế hệ HENRYs” tại Vinhomes Ocean Park 3

Sự lớn mạnh của thế hệ HENRY

Tầng lớp HENRY (the High Earners Not Rich Yet) – Tầng lớp có thu nhập cao đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Việt Nam với tỷ trọng khoảng 10 – 15% trong xã hội, theo báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank. Vượt qua những lo ngại về khủng khoảng kinh tế, tầng lớp HENRY tại Việt Nam vẫn liên tục gia tăng kéo theo nhu cầu sở hữu những không gian sống vừa đẳng cấp, tiện nghi lại vừa có thể thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh, giúp gia tăng khối tài sản.

Đa phần thế hệ này là những doanh nhân – trí thức mang tư duy cởi mở, luôn muốn là người dẫn đầu. Nhìn lại từ giai đoạn đầu tiên khi Hà Nội bắt đầu Đông tiến, thế hệ này là những người đầu tiên dịch chuyển về những khu đô thị mới như Vinhomes Riverdise hay Vinhomes Ocean Park. Sự phát triển của những đại đô thị nói trên, cũng như sự thịnh vượng của tầng lớp tinh hoa của Việt Nam, đã cho thấy tầm nhìn đi trước thời đại của những người tiên phong.

Nối tiếp tinh thần khai mở của giới doanh nhân – trí thức giai đoạn trước, thế hệ HENRY thời 4.0 cũng đang lựa chọn những vùng đất mới như Vinhomes Ocean Park 3 là nơi phát triển cuộc sống và công việc trong tương lai.

Họ nhìn thấy ở đây vị trí tâm mạch chiến lược của thành phố phía Đông, với khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm cũ thông qua vành đai 3 và vành đai 4; kết nối trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ thông qua hai tuyến quốc lộ 5A – 5B huyết mạch của quốc gia. Vị trí này không chỉ giúp họ dễ sàng sống tận hưởng mà còn thuận tiện công việc và phát triển kinh doanh.

Tại "Quận 3 - Quận nghỉ dưỡng" Vinhomes Ocean Park 3, thế hệ doanh trí 4.0 không chỉ có một không gian sống hiện đại, mà còn sở hữu địa thế "minh đường tụ thuỷ" nơi tâm biển - cận sông - kế hồ mang tới khí hậu trong lành và phong thuỷ thịnh vượng. Các cư dân không chỉ "làm hết sức - hưởng thụ hết mình" cùng một cộng đồng cư dân tinh hoa, đồng điệu mà còn tìm thấy những cơ hội hợp tác, phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Không gian sống - giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho thế hệ doanh trí 4.0

Với hế hệ doanh nhân trí thức 4.0, không gian sống không chỉ yêu cầu tiêu chuẩn cao cấp mà còn phải có gu thẩm mỹ và độc đáo. Cuộc sống tại "Quận Nghỉ dưỡng" Vinhomes Ocean Park 3 với Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe này.

Vịnh biển Bốn mùa mang tới cho cư dân chất sống nghỉ dưỡng như trong resort 5 sao suốt 365 ngày/năm

Paradise Bay mang vẻ đẹp của một thiên đường biển nhiệt đới đúng như tên gọi với làn nước trong veo, bờ cát trắng mịn màng đan xen cùng những tán cây xanh mướt. Cảnh quan như tranh vẽ này mang tới tầm view triệu đô đắt giá, giúp cư dân tìm thấy nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày, đặc biệt là sự thăng hoa vào thời điểm bình minh hay hoàng hôn. Khoảng xanh này cũng đóng vai trò của một lá phổi, cung cấp nguồn oxy tinh khiết, trong lành cho cuộc sống hàng ngày.

"Chuyển khẩu" về "Quận nghỉ dưỡng" của Ocean City, những cư dân của Vinhomes Ocean Park 3 sẽ không phải đi xa bởi kỳ nghỉ dưỡng biển đẳng cấp đã nằm ngay sát bên nhà, với hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons rộng 2.000 m2. Đặc biệt, Four Seasons cũng liên thông với hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon rộng 2,85 ha mang khung cảnh không khác gì Maldives…

Nếu là một tín đồ của các bộ môn thể thao, vận động dưới nước, những cư dân tương lai có thể thử sức với bộ đôi hồ bơi phong cách Olympics rộng 3.500 m2 được thiết kế 10 làn bơi. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất ở Thủ đô có Công viên nước mini Aquabay do VinWonders thiết kế, với những trò chơi cảm giác mạnh như các đường trượt nước với vòng xoáy đầy phấn khích, đường trượt Nọc độc mãng xà có chiều dài lên đến 175m…

Công viên nước mini Aquabay do VinWonders thiết kế là điểm nhấn tại Paradise Bay

Đáng nói, Vịnh biển Bốn mùa chỉ là một mảnh ghép của "miền biển Vinhomes" quy mô tới hơn 1.200 ha. Chỉ cần vài phút di chuyển trên những chiếc xe buýt điện VinBus, cư dân của Vinhomes Ocean Park 3 sẽ có cơ hội "đổi khẩu vị" nghỉ dưỡng tại Tổ hợp Biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô hơn 18 ha hay hồ nước mặn Crystal Lagoons 6,1 ha; hồ Ngọc Trai hơn 24,5 ha… Với quy hoạch "Thành phố điểm đến Ocean City", nơi đây sẽ là tâm điểm sôi động bậc nhất trên bản đồ du lịch Hà Nội trong thời gian tới.

Tiện ích, dịch vụ của Vingroup sẽ mang tới chất sống tiện nghi cho Vinhomes Ocean Park 3

Là hợp phần "nghỉ dưỡng" nằm trong "thành phố đa chức năng" Ocean City, Vinhomes Ocean Park 3 được thừa hưởng hệ sinh thái các dịch vụ đẳng cấp của cả "Quận trung tâm Vinhomes Ocean Park 1" và "Quận Vui chơi - Giải trí Vinhomes Ocean Park 2" với hệ thống y tế Vinmec; hệ thống hơn 40 trường học đa dạng, chất lượng cao, quy tụ đầu đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp; đại học tinh hoa VinUni; toà tháp TechnoPark Tower lọt top các toà nhà xanh, thông minh nhất thế giới…

Cùng với đó, 2 trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và hệ thống Mega Complex cũng như điểm đến vui chơi - giải trí – mua sắm Mega Grand World – nơi quy tụ hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng thế giới sắp đi vào hoạt động cũng góp phần tạo nên một nơi sống đẳng cấp, đầy đủ tiện nghi và mở ra những cơ hội kinh doanh, phát triển đột phá dành cho giới doanh trí 4.0 tại Vinhomes Ocean Park 3.