Không thể bỏ qua top 6 địa điểm du lịch miền Nam dịp Tết Nguyên Đán 2022

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Phú Quốc thiên đường du lịch hút khách dịp Tết

Đầu tiên phải kể tới thiên đường du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam– Phú Quốc. Thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, nằm trong vịnh Thái Lan, Phú Quốc đã trở thành thiên đường du lịch cũng như nghỉ dưỡng vui chơi thu hút lượng khách du lịch rất lớn từ trong và ngoài nước.

Nơi đây có khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, phong cảnh tuyệt đẹp đốn gục tim của du khách. Bất cứ ai khi ghé thăm Phú Quốc cũng không nỡ về và rất muốn quay lại lần 2 lần 3.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm với ý đảo Phú Quốc. Ảnh: dulichphuquoc.

Thời gian lý tưởng để tới Phú Quốc là mùa khô, rơi vào khoảng tháng 11 tới tháng 4 năm sau, trùng với dịp Tết nguyên đán, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, ít mưa rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi , tắm biển.

Dịp Tết đến, tại các chợ hoa ở Phú Quốc tràn ngập các loại hoa lung linh khoe sắc đón nàng xuân làm cho nơi đây đã đẹp còn đẹp hơn nữa. Bên cạnh đó, các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân nơi đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Phú Quốc.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022, nếu như không phải Phú Quốc? nếu du khách đến Phú Quốc sẽ cần lưu ý về phương tiện di chuyển. Do thời tiết dịp tết tương đối dễ chịu nên du khách chọn đi xe hay tàu cao tốc cho mát mẻ. Vừa thoải mái, vừa được ngắm cảnh mà có thể còn được các hãng tàu xe giảm giá.

Du lịch Phú Quốc dịp Tết có đa dạng các loại hình lưu trú cũng như vui chơi. Đừng ngần ngại mà lên lịch cho chuyến đi tới hòn đảo xinh đẹp này nhé.



Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm: Thiên đường của du khách dịp đầu năm. Ảnh:dulichphuquoc.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Thành phố biển Nha Trang

Thành phố biển Nha Trang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với thời tiết ôn hòa, không khí lúc nào cũng mát mẻ, du khách có thể tắm biển bất cứ lúc nào.

Nếu du khách đến đây dịp Tết âm lịch thì chắc chắn sẽ được tận hưởng không khí mát mẻ có thể thoải mái tắm biển, chơi chợ đêm, vui chơi công viên giải trí,..

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm: Thành phố biển hấp dẫn du khách dịp Tết âm 2022. Ảnh:checkinnhatrang.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022 không còn là câu hỏi khó khi du khách chọn Nha Trang bởi đến đây du khách có thể đến những địa điểm du lịch như: Tháp Bà Ponagar, nhà thờ Đá Nha Trang, chùa Long Sơn,… tham gia trải nghiệm tắm bùn khoáng, suối nước nóng,… Đặc biệt hãy tận hưởng nền ẩm thực phong phú và đặc sắc của thành phố biển tuyệt đẹp này nhé.

Du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng xe tự lái tới Nha Trang để có thể làm chủ được hành trình cũng như có thể đem được nhiều hành lý hơn

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022 với gợi ý biển Vũng Tàu

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022 ? Đừng bỏ qua cái tên Vũng Tàu nhé.Vũng Tàu là thành phố ven biển thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có sức hút rất lớn đối với du khách đặc biệt là đối với Thành phố Hồ Chí Minh bởi khoảng cách không quá xa, chỉ chừng 3 tiếng chạy xe.

Bên cạnh thiên nhiên được ưu ái với đường bờ biển dài 20km với nước biển xanh thẫm đặc trưng, Vũng Tàu còn có bề dày văn hóa lịch sử với các danh lam thắng cảnh rất thu hút khách du lịch ghé thăm, tiêu biểu có thể kể đến như: chùa Quan Thế Âm Bồ Tát, Thích Ca Phật Đài, Linh Sơn cổ tự, Thiền viện Chơn Không…

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm: Linh Sơn cổ tự điểm đến tâm linh nổi tiếng ở Vũng Tàu. Ảnh: dullichbaria.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Tây Ninh

Cách Sài Gòn 100km, nơi đây không có các khu nghỉ dưỡng, resort sang trọng như các khu du lịch khác, Tây Ninh đẹp bởi sự hoang sơ, mộc mạc rất tình của nó. Tây Ninh thu hút khách du lịch cũng bởi nó là cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh nên có sự giao thoa văn hóa rất độc đáo, đảm bảo sẽ khiến bạn không thất vọng khi ghé thăm đó.

Thành phố xinh đẹp này có rất nhiều địa điểm hấp dẫn như: Núi Bà Đen, Tòa thánh Tây Ninh, tháp Chóp Mạc, khu du lịch Ma Thiên Lãnh,..

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Ghé thăm núi Bà Đen và tìm hiểu những huyền tích về núi Bà Đen. Ảnh: CTT Tây Ninh.

Trong đó, núi Bà Đen là địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh, có thời tiết ôn hòa, mát mẻ trong lành với những vạt nắng nhẹ và rất đẹp. Nơi đây được coi như "nóc nhà Nam Bộ" của đất nước và là địa điểm săn mây khá lý tưởng cho team miền Nam muốn săn mây mà ngại đi đường xa lên các tỉnh phía Bắc.

Đặc biệt, các đặc sản Tây Ninh rất hấp dẫn, đủ sức để níu chân bất cứ vị khách nào dù là khó tính nhất. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho thắc mắc Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết Âm 2022.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Đà Lạt điểm đến hút khách dịp đầu năm

Sẽ là một thiết sót không hề nhỏ nếu không nhắc tới Đà Lạt trong danh sách địa điểm du lịch Tết Nhâm Dần 2022.

Được ưu ái thời tiết mát mẻ quanh năm, Đà Lạt luôn thu hút lượng khách du lịch rất lớn. Đến với Đà Lạt, đâu đâu du khách cũng có thể tìm thấy những góc check in đẹp tuyệt vời. Du khách chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi những nhà hoa được thắp bóng đèn sáng lung linh như những con đom đóm giữa trời đêm se lạnh.

Chọn Đà Lạt làm điểm đến dịp Tết Nguyên Đán 2022, du khách sẽ có một kì nghỉ êm đềm, thư giãn, bởi Đà Lạt ru người ta bằng sự nên thơ và cảnh sắc đẹp trữ tình của nó.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Đà Lạt đẹp nao lòng một sớm bình minh. Ảnh: dulichdalat.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Thành phố hoa lệ Sài Gòn

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022 sẽ được giải đáp với lựa chọn Sài Gòn hoa lệ . Đến với Sài Gòn những ngày Tết nguyên đán du khách có thể ghé thăm các chợ hoa xuân Tao Đàn, Landmark 81, đường hoa Nguyễn Huệ,… Bên cạnh đó, dạo phố Sài Gòn về đêm cũng là hoạt động nên thử một lần để cảm nhận được sự tấp nập, nhộn nhịp của thành phố phồn hoa.

Nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022: Thành phố hoa lệ Sài Gòn hút hồn du khách dịp Tết Âm. Ảnh: dulichsaigon.

Trong những ngày đầu của năm mới, du khách có thể lựa chọn những gợi ý kể trên để trả lời cho câu hỏi nên đi du lịch ở đâu dịp Tết âm 2022.

Một chuyến du lịch đầu năm cùng bạn bè và những người thân yêu trong dịp Tết chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những niềm vui mới sau một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Du khách cũng đừng quên tìm hiểu thông tin và tuân thủ những quy định an toàn phòng dịch để có chuyến đi an toàn và đáng nhớ trong mùa du lịch Tết năm nay.