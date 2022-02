Không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Theo Văn phòng Chính phủ, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 - 4/2), các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, người dân cả nước đã đón tết trong không khí sum vầy, vui tươi; an toàn, an ninh, an dân và an sinh xã hội được bảo đảm…



Công tác phòng chống dịch Covid-19, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt. Thị trường, giá cả được quản lý tốt, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Toàn quân thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các khu vực, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng bảo vệ biên giới thực hiện nghiêm chế độ thường trực, duy trì 1.756 tổ, chốt với gần 12.000 người thuộc các lực lượng để quản lý biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên cả nước trong dịp tết ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Sự cố nổ đạn tại nhà kho số 25 Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng đóng tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai xảy ra ngày mùng 2 Tết (2/2). Ảnh: D.V

Trong dịp nghỉ tết, tình hình tội phạm được kiềm chế. Từ ngày 29/1 - 4/2, lực lượng công an đã phát hiện 278 vụ phạm pháp hình sự (giảm 89 vụ so với cùng kỳ tết Tân Sửu). Công an tổ chức tốt công tác tiếp dân, không để phát sinh vụ việc nổi cộm, xảy ra tình huống phức tạp.

Cũng trong thời gian này, toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy nổ, làm sáu người chết, năm người bị thương (giảm bốn vụ so với cùng kỳ tết Tân Sửu). Trong đó, mùng 2 tết đã xảy ra sự cố nổ đạn tại nhà kho số 25 Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng đóng tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai. Vụ nổ gây một số thiệt hại trang bị, không gây thương vong về người, không ảnh hưởng đến đường bay dân dụng. Trong dịp tết không xảy ra cháy rừng.

121 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày tết

Theo Cục CSGT, trong chín ngày nghỉ tết Nguyên đán (từ ngày 29/1 - 6/2), toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người (giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).

Một vụ TNGT xảy ra trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: GT

Cũng trong 9 ngày nghỉ tết, lực lượng CSGT toàn quốc tạm giữ 110 ô tô, hơn 4.200 xe máy vi phạm và tước hơn 2.100 giấy phép lái xe các loại. Công an cũng xử lý gần 1.700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (chiếm 6,6% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông); sáu trường hợp tài xế dương tính với ma túy.

Lực lượng CSGT trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 23 vụ phạm pháp hình sự.

Theo Văn phòng Chính phủ, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, một số nơi, một số thời điểm bị ùn tắc giao thông cục bộ; hiện tượng tàng trữ, đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép vẫn xảy ra; sức mua hàng hóa tăng thấp, sản lượng vận tải hành khách phục hồi nhưng chưa mạnh; các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng, nền tảng số hoạt động chống phá...