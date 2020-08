Khu neo đậu tránh trú bão Vân Đồn: Thi công ẩu, mất an toàn

Việc xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp với cảng cá loại I tại huyện Vân Đồn là nguyện vọng không chỉ của ngư dân địa phương mà còn là mong muốn của ngư dân các tỉnh khác ra đánh bắt cá tại vùng biển Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Văn Cần (ngư dân tại huyện Vân Đồn) cho biết, trước đây khi đánh bắt được tôm, cá ngon, tàu thuyền thường cập cảng Cái Rồng để cho thương lái thu mua.

Tuy nhiên, cảng Cái Rồng vốn là cảng du lịch, nên việc bốc cá, tôm rất bất tiện, xe tải vào bốc hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu có bão lớn, chỗ neo đậu tạm bợ không đảm bảo an toàn.

Mấy tháng nay, thấy máy móc đến thi công mở rộng cảng, san lấp mặt bằng, nạo vét luồng lạch để làm chợ cá, chỗ neo đậu, bà con ở đây rất phấn khởi. Tuy nhiên, đơn vị thi công rất cẩu thả, thường ngày chỉ có 5 – 7 công nhân tại công trường.

Các cấu kiện bê tông đúc sẵn vứt lộn xộn dưới biển, sắt thép hoen gỉ.

"Mỗi ngày họ làm khoảng 4-5 tiếng rồi lại nghỉ, có khi mấy hôm sau mới thấy máy móc ra làm việc. Sắt thép ngâm dưới nước biển hoen gỉ hết chẳng thấy ai che chắn gì cả.

Nhiều cấu kiện bê tông đúc sẵn vứt ngổn ngang dưới biển, sắt thò lên mặt nước rất nguy hiểm, nếu ban đêm tàu bè đâm phải thì nguy to. Chỗ thi công cảng cá thì họ đổ đất tràn ra vịnh, đất trộn với nước đục đỏ cả mặt biển. Mấy hộ nuôi trồng thủy sản ở gần đấy cũng kêu lắm nhưng chẳng ai quan tâm", anh Nguyễn Văn Cần cho biết.

Anh Hoàng Văn Khởi (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) là người thường xuyên đi lại từ cảng Cái Rồng ra vịnh Bái Tử Long để thu hoạch hàu, ngao.

Anh Khởi cho biết: "Máy móc thi công đan vào với tàu cá, tàu du lịch nhưng chẳng thấy đơn vị thi công bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông hay hướng dẫn tàu bè gì cả.

Biển bảng thông tin dự án cũng treo được mấy hôm rồi không biết rơi đâu mất. Bà con phấn khởi được mấy hôm rồi lại thấy lo, không biết đến bao giờ mới hoàn thành công trình? Làm xong thì có đảm bảo chất lượng được hay không?".

Đất được đổ tràn xuống vịnh Bái Tử Long làm nước biển khu vực cảng Cái Rồng đỏ cả một diện tích rộng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Phúc Quảng, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự án được triển khai từ cuối năm 2019.

Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc về mặt bằng nên mãi đến tháng 4, nhà thầu mới tiến hành thi công được. Ông Quảng cũng khẳng định nhà thầu thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

"Về hạng mục đổ đất san lấp, do kinh phí dự án hạn chế nên không có hạng mục xây kè trước mà phải đổ lan như vậy. Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu bố trí người trực tại công trường để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Do nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản tự phát trên vùng biển thực hiện dự án nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn", ông Quảng cho biết.

Khu vực thi công không có phao cảnh báo, tàu thuyền đánh cá neo đậu di chuyển sát các cọc bê tông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Có mặt tại khu vực thi công khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp với cảng cá loại I tại huyện Vân Đồn đầu tháng 8/2020, PV Dân Việt thấy một số hạng mục mới bắt đầu triển khai thi công.

Đúng như người dân phản ánh, mặc dù công trường đang thi công nhưng biển thông tin dự án không có, biển cảnh báo nguy hiểm lại được đặt úp vào hàng rào tôn. Tại hạng mục kè cảng cá, nhiều cọc bê tông mới được đúc phần cốt thép còn trơ ra ngoài, bị ngâm dưới nước biển hoen gỉ, vàng ố.

Tại hạng mục san lấp bến cá, đơn vị thi công không cắm cừ hoặc làm đê bao mà đổ thẳng đất san lấp ra theo kiểu đổ lan. Đất tràn ra vịnh Bái Tử Long làm nước biển nhuộm đỏ một khoảng lớn.

Đơn vị thi công cũng không quây phao báo hiệu mà để tàu cá, bè hải sản neo đậu sát vào các cọc bê tông đang xây dựng dở dang. Hạng mục nạo vét cũng mới chỉ được triển khai.



Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp với cảng cá loại I tại huyện Vân Đồn thực hiện trên diện tích khoảng 96,4ha, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 1.000 tàu cá công suất 1.000CV. Dự án khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Giai đoạn I, dự án sẽ đầu tư một phần cảng cá loại 1 gồm khu bến cập tàu, sân bãi khu hậu cần dịch vụ với diện tích 0,85ha. Cụ thể, dự án sẽ xây dựng 29 phao neo, 8 phao báo hiệu, 5 cột biển báo; nạo vét khu neo đậu khoảng 96,4ha; xây dựng khoảng 170m bến cập tàu.

Đơn vị trúng trúng thầu, gồm: Công ty TNHH Cơ khí thủy Đức Thịnh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Nam, Công ty TNHH Phúc Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng Quảng Ninh, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sa Vĩ.

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sa Vĩ trúng thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Bến cập tàu tránh trú bão kết hợp với bến cá tại Đảo Trần, huyện Cô Tô vào cuối năm 2018.

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sa Vĩ là nhà thầu quen mặt đối với Ban quản lý dự án công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm đang thi công dự án này, doanh nghiệp cũng trúng thầu và đang thi công gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hồ chứa nước Khe Giữa thuộc Dự án: Hồ chứa nước Khe Giữa, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả với giá trúng thầu hơn 196 tỷ đồng.

Trước đó, đơn vị này cũng trúng thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Bến cập tàu tránh trú bão kết hợp với bến cá tại Đảo Trần, huyện Cô Tô và Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền tại phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả vào tháng 10, 11/2018.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 5/2020, đã hoàn thành đúc 60% số lượng rùa neo. Tuy nhiên thực tế đến đầu tháng 8/2020, nhà thầu mới triển khai đúc rùa neo.

Trước đó, Dân Việt đã có bài viết "Nạo vét khu neo đậu tránh trú bão Vân Đồn: Bùn thải tràn ra vịnh Bái Tử Long", phản ánh tình trạng thi công ẩu gây ô nhiễm môi trường Vịnh Bái Tử Long.

Thực tế tại hiện trường thi công khác xa so với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, điều này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường biển khu vực thi công dự án cũng như chất lượng công trình.



Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết tiếp theo!