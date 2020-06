Khung hình phạt cho các đối tượng "tấn công, tiêu diệt" cảnh sát tại Đồng Tâm?

Đề nghị truy tố 29 đối tượng tại Đồng Tâm

Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, xảy ra vào ngày 9/1/2020.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can, đều là người ở Đồng Tâm, đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Những người này gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh…



Bị can Lê Đình Công và số hung khí thu giữ trong vụ gây rối

Kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an.



Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra xác định trong thời gian Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhiều lần công an đến khu vực cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm đều bị những người này dùng lựu đạn, bom xăng, gạch đá tấn công.

Cơ quan công an xác định ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Sênh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện.

Mặc dù, đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình vẫn hứa hẹn nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9/1.

Công an xác định có dấu hiệu tội phạm và điều tra các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

Mức án nào cho các bị can

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã kết luận đề nghị truy tố dù bị cáo về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự, một số bị cáo bị đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

"Theo kết luận điều tra, đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong trường hợp những người bị kết tội về tội giết người sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.



Trong vụ án này, có 3 nạn nhân là người thi hành công vụ bị tử vong. Cơ quan điều tra cần làm rõ nguyên nhân tử vong, làm rõ hành vi của từng đối tượng vi phạm đối với hậu quả làm 3 nạn nhân tử vong để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật khi cán bộ, công chức, người thi hành nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ công thì mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành. Nếu không đồng ý có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện vụ án hành chính nhưng vẫn phải chấp hành.

Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ. Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật, nếu chống người thi hành công vụ mà xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, tội giết người tùy thuộc vào hậu quả xảy ra", vị luật sư phân tích.

Cũng theo vị luật sư, trong vụ án này có nhiều đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Bởi vậy cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ đối tượng nào trực tiếp thực hiện hành vi giết người, phương thức, thủ đoạn giết người, hậu quả của hành vi giết người.

Đồng thời sẽ làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án, đối tượng nào là chủ mưu, cầm đầu, đối tượng nào là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng nào có vai trò giúp sức, xúi giục.

"Tất cả các đối tượng có cùng ý chí thực hiện hành vi giết người là các đối tượng chủ mưu, giúp sức, xúi giục và đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội danh là tội giết người.

Để xác định các đối tượng đồng phạm cơ quan tố tụng cần thu thập các chứng cứ để chứng minh các đối tượng này có cùng ý chí thực hiện hành vi giết người. Trong vụ án có đồng phạm thì khi xét xử, tòa án sẽ cá biệt hóa vai trò đồng phạm. Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc, có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Còn với đối tượng có vai trò giúp sức, xúi giục, vai trò thứ yếu hơn mức hình phạt cũng ít nghiêm khắc hơn. Ngoài ra đối tượng nào thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu sẽ có cơ hội được làm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự... ", luật sư Cường cho biết.

Vị luật sư thông tin, vụ án này mới kết thúc giai đoạn điều tra, bởi vậy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu và xem xét các tài liệu, đề xuất của cơ quan điều tra để ra cáo trạng truy tố đối với các bị can.

Vụ án này diễn ra kéo dài gây bức xúc trong dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều bởi vậy cơ quan tố tụng sẽ cần phải thận trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ.

Với những tài liệu, đồ vật, vũ khí mà cơ quan điều tra đã thu thập được, cùng với những lời khai nhận tội của các bị can, các clip mà các bị can đã phát trực tiếp trên mạng xã hội công bố về việc sẽ quyết tâm chống người thi hành công vụ, về hành vi tàng trữ, chuẩn bị chất nổ, vũ khí cũng là những chứng cứ quan trọng để làm sáng tỏ nội dung vụ án, làm căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan.

"Với đối tượng bị xử lý thêm về tội chống người thi hành công vụ tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của hai tội danh khi kết tội để buộc bị cáo phải chấp hành một hình phạt chung theo quy định của pháp luật.

Còn với đối tượng chỉ bị xử lý về một tội danh là tội chống người thi hành công vụ, không bị xử lý về tội giết người thì mức hình phạt sẽ ít nghiêm khắc hơn.

Vụ án này được sự quan tâm rất lớn của dư luận không chỉ đối với hành vi chống người thi hành công vụ, giết người mà còn đối với việc tranh chấp đất đai trước đó", luật sư Đăng Văn Cường nói.

Vụ án này sẽ là bài học cho công tác quản lý, cho trách nhiệm vai trò của chính quyền địa phương. Đồng thời sẽ là bài học đắt giá cho những đối tượng coi thường pháp luật, ảo tưởng vào sức mạnh trên mạng xã hội, dụ dỗ, lôi kéo, kích động người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.