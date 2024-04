Khủng hoảng nhân đạo ở Sudan có thể trở nên tồi tệ hơn

Trẻ em tị nạn tại Al-Eligat, Sudan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của các cơ quan LHQ cho biết tình trạng khẩn cấp ở Sudan có thể sẽ lan sang các nước láng giềng, nếu như giao tranh còn tiếp diễn. Trong một phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier nhấn mạnh, nếu giao tranh không dừng lại và việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo tiếp tục bị cản trở, cuộc khủng hoảng ở Sudan sẽ trở nên tồi tệ hơn và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Xung đột sẽ dẫn đến làn sóng di cư, sự lây lan của bệnh dịch và tình trạng mất an ninh lương thực. Theo ông Lindmeier, hiện thế giới "chỉ đang nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm".

Số liệu thống kê cho thấy xung đột tại Sudan giữa quân đội nước này và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và đẩy hơn 8,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có gần 1,8 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng. WHO cảnh báo hệ thống y tế ở Sudan đang sụp đổ, do thiếu trầm trọng đội ngũ nhân viên y tế cũng như thuốc men, vaccine, thiết bị và các vật tư y tế. Ông Lindmeier cho hay khoảng 70-80% cơ sở y tế ở Sudan không còn hoạt động do các cuộc giao tranh. Một số bang, trong đó có Darfur, không nhận được vật tư y tế trong suốt một năm qua.

Xung đột cũng đang đẩy các hộ gia đình ở Sudan vào cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ. Theo cuộc khảo sát do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) thực hiện với 4.504 hộ gia đình nông thôn từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, hiện có 2/3 dân số Sudan sinh sống ở vùng nông thôn đang bị khủng hoảng an ninh lương thực. Ông Thair Shraideh, Đại diện thường trú của UNDP tại Sudan, cho rằng quốc gia châu Phi này có thể sẽ đối mặt với nạn đói trong năm nay, đặc biệt ở hai bang Khartoum, Al-Jazira và các vùng Darfur, Kordofan. Theo ông, chuỗi sản xuất và cung ứng bị gián đoạn do xung đột, thu nhập của người dân giảm sút và lạm phát tăng cao sẽ ngày càng đẩy nhiều người dân Sudan vào tình cảnh khốn khó. Ngay cả các nguồn viện trợ lương thực và hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cũng không đủ để ngăn nạn đói đang rình rập.

Theo kế hoạch, một hội nghị nhân đạo quốc tế về Sudan và các quốc gia láng giềng sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 15/4 tới nhằm tìm hướng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn tài trợ hiện nay. Hiện các bên mới chỉ huy động được 6% trong tổng số 2,7 tỷ USD cần cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Sudan.