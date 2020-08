Kia Cerato thời thượng và cuốn hút, giá lăn bánh hiện tại bao nhiêu?

Kia Cerato là mẫu sedan hạng C có kích thước rộng nhất phân khúc, sở hữu ngoại thất mới mẻ, nội thất cải tiến cùng những trang bị an toàn được bổ sung. Xe được bán ra với 4 phiên bản trang bị cùng mức giá khác nhau.

Xe Kia Cerato rất đẹp, và cũng an toàn với công nghệ hiện đại.

Các đối thủ trực tiếp của Kia Cerato có Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra. Tuy nhiên gần đây, Kia Cerato gần như "một mình một ngựa" với doanh số khủng, vượt xa cả Mazda 3, và gấp nhiều lần những dòng xe còn lại của phân khúc.

Tổng kết tháng 7/2020, doanh số của mẫu xe này là 1.264 chiếc, tính chung từ đầu năm đến nay có 3.551 xe bán ra. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc xe hạng C tăng trưởng mạnh so với cùng kì năm ngoái với mức tăng trưởng là 20% và tính chung 3 tháng đầu năm đã có 3.551 xe được giao đến khách hàng và giảm 41% so với cùng kì năm ngoái.

Những yếu tố chính khiến Kia Cerato được nhiều người dùng "chọn mặt gửi vàng" là: Kiểu dáng thiết kế hiện đại đầy cuốn hút, trang bị tiện ích đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng. Dù rất thời thượng nhưng Kia Cerato lại có giá bán khá mềm so với các đối thủ cạnh tranh.

Kia Cerato có 6 màu sơn ngoại thất: Đỏ, Xanh đen, Trắng, Đen, Bạc, Xám kim loại. Không như mẫu xe khác, Kia Cerato bán khá đều các phiên bản màu sắc, lượng người dùng gần như không kén màu của dòng xe này.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Chi phí Bắt buộc và theo quy định về giá ô tô lăn bánh mới nhất 2020 tại Việt Nam:

- Chi phí Thuế trước bạ từ 10% - 12% tùy theo địa phương

- Biển số xe 200.000 - 1.000.000 vnđ các tỉnh thành; Riêng Hà Nội, HCM - 20 triệu

- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự tùy theo chỗ ngồi và mục đích sử dụng từ 480.000 - 873.000

- Phí đăng kiểm 340.000

- Phí đường bộ 130.000/tháng - đăng ký cá nhân ; 180.000/tháng - đăng ký doanh nghiệp