Kia Cerato – thống trị phân khúc C-Sedan tại Việt Nam

Sedan hạng C là phân khúc xe được nhiều người dùng Việt Nam ưa chuộng. Những mẫu xe trong phân khúc này được đánh giá là "vừa đủ" cho mọi nhu cầu, từ đô thị cho đến ngoại ô. Trong đó, Kia Cerato đang là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc nhờ sở hữu hàng loạt những lợi thế vượt trội từ thiết kế, trang bị công nghệ, khả năng vận hành đến giá bán.

Thống trị phân khúc sedan hạng C

Kết thúc tháng 4, Kia Cerato tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh số ở nhóm xe hạng C với 815 xe được bán ra. Mẫu xe của Kia hoàn toàn áp đảo các đối thủ trong phân khúc khi bỏ khá xa các mẫu xe trong phân khúc. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Kia Cerato đạt doanh số 2.513 xe.

Đây không phải là thành tích nhất thời của mẫu xe này. Từ khi phiên bản mới được phân phối tại Việt Nam vào cuối năm 2018, Kia Cerato không ngừng cải thiện về doanh số. Ngôi vương trong nhóm xe hạng C là vị trí quen thuộc cho Cerato trong hơn 2 năm qua. Ngoài ra, Cerato còn thường xuyên có mặt trong top xe bán chạy nhất toàn ngành.

Năm 2020 đánh dấu sự thành công của Kia Cerato, là mẫu xe bán chạy tại Việt Nam, đạt tăng trưởng dương.

2020 là năm khá thành công của Kia Cerato. Mẫu xe Hàn đạt mốc doanh số 12.033 xe, tăng 720 xe so với năm 2019. Nhờ vậy, Cerato từ vị trí thứ 10 vươn lên đứng thứ 7 trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020. Đặc biệt, Kia công bố, Cerato cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020 đầy thử thách.

Đột phá về kiểu dáng, trang bị tiện nghi hiện đại

Kia Cerato có thể vững vàng ở ngôi vương phân khúc sedan hạng C trong thời gian dài đến từ nhiều lý do. Đầu tiên, không thể không kể đến thiết kế thể thao và bắt mắt của Cerato. Từ lâu, Cerato được biết đến là mẫu sedan có kiểu dáng hiện đại, ưa nhìn.

Sang thế hệ thứ 4 ra mắt vào năm 2018, Cerato trở nên thể thao và trẻ trung hơn với cảm hứng Fastback từ mẫu sedan hiệu suất cao Stinger. Kiểu dáng này đã giúp Kia Stinger đạt Giải thưởng thiết kế Red Dot Award 2018, bên cạnh 2 mẫu siêu xe đình đám là Ferrari Portofino và McLaren 720S.

Mặt trước của xe có thiết kế mạnh mẽ với lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng của Kia. Lưới tản nhiệt này được viền chrome sáng, giúp chiếc xe sang trọng hơn. Cụm đèn trước được tạo hình chữ X độc đáo với đèn daylight dạng 4 điểm độc đáo.

Phần nắp capo được thiết kế dài hơn cùng các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, tạo nên điểm nhấn đầy cá tính và đậm chất thể thao cho Kia Cerato. Cụm đèn hậu dạng LED với điểm nhất là một dải đèn LED kéo dài hết đuôi xe. Đây là thiết kế quen thuộc trên các mẫu xe hạng sang hiện nay.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, Cerato còn có ưu thế khi là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc sedan hạng C. Kia Cerato có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ trước đó, Kia Cerato mới dài hơn 80 mm, rộng hơn 20 mm và cao thêm 5 mm. Ở bên trong, mẫu sedan này được thiết kế mở rộng theo phương ngang, ghế da 2 tone màu, sạc điện thoại không dây, nút nhấn khởi động Start/Stop, ghế lái điều chỉnh điện. Các trang bị này mang lại sự thuận tiện, trải nghiệm thú vị và sự an toàn cho mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cốp sau đóng mở điện, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa gió cho hàng ghế sau...

Cảm giác lái ấn tượng

Tại Việt Nam, Kia Cerato tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng Gamma 1.6L MPI có công suất cực đại 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 157 Nm tại 4.850 vòng/phút. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị động cơ xăng Nu 2.0L MPI có công suất cực đại 159 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 194 Nm tại 4.800 vòng/phút.



Kia Cerato ghi điểm bởi khả năng vận hành linh hoạt nhất phân khúc. Cerato có 4 chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport và Smart. Mỗi chế độ sẽ tối ưu theo từng điều kiện vận hành của xe như tiết kiệm (Eco) hay êm ái ở chế độ Normal.

Ở chế độ Sport, chiếc sedan đem lại cảm giác lái ấn tượng khi hoạt động hết công suất. Gia tốc, tiếng ống xả cũng trở nên phấn khích hơn. Vô-lăng và chân ga cũng sẽ nặng hơn để mang đến cảm giác lái thể thao nhất.

Giá bán tốt nhất phân khúc

Tại Việt Nam, một trong những yếu tố đem lại thành công cho sản phẩm là giá bán. Kia Cerato có giá niêm yết từ 544 triệu đồng – mức giá hấp dẫn nhất phân khúc. Thậm chí, mức giá của Cerato còn ngang ngửa một số mẫu xe hạng B thấp hơn. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được áp dụng chính sách vay ưu đãi đến 80% giá trị xe với thời hạn tối đa 7 năm cùng lãi suất thấp nhất thị trường chỉ 5,9%.

Mẫu xe giàu công nghệ, thiết kế ấn tượng, khoang lái mang nhiều âm hưởng của xe sang châu Âu, cảm giác lái ấn tượng cùng giá bán thấp nhất phân khúc là những điều giúp Kia Cerato tự tin dẫn đầu phân khúc C-sedan sôi động tại Việt Nam trong thời gian tới.