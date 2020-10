Kia Seltos mới mua, khách hàng than trời liệt kê lỗi xe

Kia Seltos 2020 là mẫu xe mới tung ra và đang là một trong những cái tên hot nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam hiện nay. Trong tháng 9/2020, Kia Seltos bán ra 1250 xe đã phần nào chứng tỏ sức hút của mẫu xe này.

Kia Seltos gây sốt ở thị trường Việt.

Tuy nhiên trong những ngày gần đây, trên các hội nhóm về xe Kia Seltos, người dùng đang phản ánh một số lỗi của xe, điển hình là việc xe bị dột nước khi đi hoặc đỗ dưới mưa.

Một chủ tài khoản facebook viết: "Xe để ngoài mưa bị dột nước. Đã mang ra hãng kiểm tra. Họ hẹn 2 tiếng rưỡi sau quay lại và sau khi test xong thì không thấy còn bị dột nữa. Nhân viên hãng báo keo chưa được chắc chắn gì đó. Dù sao bây giờ xe không còn bị dột nữa là yên tâm rồi".

Khách hàng khác cũng gặp vấn đề tương tự: "Sau khi thấy nhiều người báo lỗi này, tôi cũng kiểm tra và đúng là cũng bị dột nước. Cuối tuần tranh thủ mang ra hãng xử lý xem sao".

Xe bị dột nước ở cánh cửa.

Một khách hàng thông báo việc xe bị dột nước.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân chính không phải do gioăng cánh cửa mà do gioăng khung xe. Trong khi một khách hàng chia sẻ rằng phía hãng có giải thích "do lỗi lúc dập cánh cửa và đưa ra phương án gò xong sơn lại mới khắc phục được".

Trên diễn đàn Hội Kia Seltos Việt Nam, các chủ xe còn liệt kê ra một số vấn đề khác như: Các chi tiết mối hàn, gầm, hốc đèn chưa được khít. Vấn đề hộp số ly hợp kép bị báo quá nhiệt. Rồi nhao lái sang phải.

Tuy nhiên cũng trên diễn đàn này, khách hàng cho hay, thực ra những lỗi trên chủ yếu gặp ở xe trong đợt giao đầu tiên, đợt thứ hai cũng đã được khắc phục và đợt thứ ba gần như được hoàn thiện từ mối hàn đến các chi tiết đã đẹp và chất lượng.