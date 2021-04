Kia Sorento có gì đặc biệt để hấp dẫn người Việt?

Lần đầu tiên chương trình bình chọn mẫu xe ô tô được ưa thích nhất tại Việt Nam: “Xe của năm 2021” được tổ chức, Kia Sorento đã vinh dự là sản phẩm thắng cuộc với số điểm suýt soát vượt qua người nhà Kia Seltos. Chiến thắng này của Sorento có phần may mắn do ở vòng 2, Hyundai Santa Fe không đủ điều kiện cạnh tranh do không phải là xe được ra mắt và bán ra trong năm 2020. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn của Kia Sorento đối với người Việt.



Đánh giá Kia Sorento

Trong lễ công bố kết quả diễn ra vào ngày 31/3 vừa qua, Kia Sorento đã vinh dự nhận được danh hiệu “Xe của năm 2021” do 2 cộng đồng Otofun và Otosaigon phối hợp tổ chức.

Vậy đâu là những lý do giúp Kia Sorento xứng đáng với danh hiệu này? Cụ thể, ở lần nhảy cóc nâng cấp lên thế hệ thứ 4 mới nhất, Kia Sorento sở hữu một diện mạo lột xác hoàn toàn, bắt mắt và hầm hố hơn nhờ những đường nét vuông thành góc cạnh. Nội thất của xe cũng thay đổi hướng tới sự hiện đại và sang trọng với màn hình giải trí có kích thước 10,5 inch có khả năng kết nối đa phương tiện, màn hình kỹ thuật số phía sau vô-lăng có kích thước 12,5 inch, điều hoà tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa, tính năng đề nổ từ xa hay lẫy gẩy số vô-lăng.



Kia Sorento thế hệ thứ 4 được ra mắt Việt Nam vào ngày 14/9/2020.





Không chỉ sở hữu thiết kế bắt mắt, Kia Sorento còn được trang bị khá nhiều tính năng an toàn hấp dẫn như camera 360 độ, cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Song song với đó là các trang bị cơ bản như phanh ABS, EBD, ESC, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi tích hợp camera lùi, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, 6 túi khí,...



Các trang bị an toàn của Kia Sorento tương đối đầy đủ, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng.

Về khả năng vận hành, Kia Sorento tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ xăng hoặc dầu. Đầu tiền, động cơ xăng có tên gọi Smartstream 2.5 MPI cho công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 232 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Tiếp đến, động cơ dầu của xe là loại Smartstream D2.2, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp có các thông số kỹ thuật là 198 mã lực và 440 Nm. Tuy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AWD hoặc dẫn động cầu trước.



Ở thị trường quốc tế, Kia Sorento từng liên tục gặt hái được các giải thưởng danh giá trong năm 2020 như “Vô lăng vàng” ở Đức, “Xe AWD của năm 2020” và gần đây nhất là “Xe của năm 2021” do chuyên trang Carbuyer, Anh Quốc bình chọn.