Kia Sorento thống trị phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Hàn Quốc

Kia Sorento (All New) không chỉ hấp dẫn bởi ngoại hình mà còn dẫn đầu phân khúc về trang bị tính năng công nghệ và an toàn.

Kết thúc 4 tháng đầu năm 2021, tại quê nhà Hàn Quốc, thương hiệu Kia đã gặt hái được thành công vượt trội khi cả 3 mẫu xe hoàn toàn mới Kia K5 (Kia Optima), Kia Sorento (All New) và Kia Canival (Kia Sedona) đều đạt doanh số kỷ lục, vào top 10 bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tại Hàn trong tháng 4.

Trong đó, tính riêng Kia Sorento (All New), mẫu xe liên tục có vị trí dẫn đầu tại các bảng xếp hạng doanh số của tháng và quý. Tổng kết 4 tháng đầu năm, có đến 27.010 xe được bán ra, chiếm đến 19,9% thị phần xe SUV cỡ trung và cỡ lớn, đạt 14,6 % tổng thị phần xe SUV, đưa Kia Sorento (All New) thống trị phân khúc SUV bán chạy số 1 tại Hàn Quốc.

Kia Sorento (All New) không chỉ hấp dẫn bởi ngoại hình mà còn dẫn đầu phân khúc về trang bị tính năng công nghệ và an toàn. Theo nhận định từ nhiều chuyên gia, thành công của Kia Sorento (All New) đã được dự đoán từ trước bởi mẫu xe này sở hữu nhiều ưu thế từ nền tảng công nghệ cũng như trang bị hoàn toàn mới so với thế hệ tiền nhiệm như: Thiết kế, công nghệ an toàn, động cơ hộp số và khung gầm thế hệ mới.

Ở thế hệ hoàn toàn mới, Kia Sorento (All New) không chỉ sở hữu thiết kế mạnh mẽ và tinh tế hơn, mà còn sở hữu động cơ Smartstream và hộp số thế hệ mới đem lại cảm giác lái phấn khích, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Điểm đặc biệt nhất trên mẫu xe là khung gầm thế hệ mới (3rd Generation Platform - New Life Flatform) công nghệ được ưu ái dành riêng cho Kia Sorento với những nâng cấp hiện đại hơn các phiên bản trước đó, mang lại sự thoải mái, thú vị giúp khách hàng tận hưởng cảm giác lái trên mọi cung đường.

Ngoài ra, mẫu xe còn được nhiều chuyên gia đánh giá cao khi sở hữu Hệ thống Hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS (Advanced Driver Assistant System) với nhiều tính năng ưu việt.

Trong đó, tính năng điều khiển hành trình thông minh (Smart Cruise Control) hay còn có tên gọi khác là tên gọi phổ biến khác trong ngành công nghiệp ô tô là Adaptive Cruise Control (ACC) đã chinh phục được đông đảo khách hàng. Mẫu xe còn được Tổ chức đánh giá an toàn Euro NCAP chứng nhận đạt 5 sao cao nhất trong các thử nghiệm về an toàn.