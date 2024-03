"Kịch bản" giúp nhà thầu Việt Mỹ trúng loạt gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện

Trúng hơn 100 tỷ đồng các gói mua sắm từ đầu năm

Theo hồ sơ về đấu thầu, từ đầu năm 2024, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ (Việt Mỹ) tham gia tổng cộng 10 gói thầu đều thuộc các gói mua sắm thiết bị y tế và đã trúng thầu đến 7 gói. Tổng giá trị các gói đạt trên 100 tỷ đồng.

Cụ thể các gói Việt Mỹ đã trúng gồm, gói mua sắm linh kiện thay thế cho máy gia tốc tại bệnh viện Đà Nẵng, giá trị hơn 2 tỷ đồng; gói cung cấp nguồn phóng xạ Ir-192 cho máy xạ trị áp sát liều cao 40 kênh Flexitron tại Bệnh viện K, giá trị 1,8 tỷ đồng; gói bộ định vị bệnh nhân dùng cho dao mổ xạ phẫu Gamma Knife tại bệnh viện Chợ Rẫy, giá trị 64,5 tỷ đồng; gói thầu số 01 mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An, giá trị 26,3 tỷ đồng; gói thầu số 01 cung cấp linh kiện sửa chữa máy gia tốc tuyến tính tại Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội, giá trị 1,7 tỷ đồng; gói thầu số 03 mua sắm hệ thống thu nhận hình ảnh y học phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, giá trị 25,2 tỷ đồng; gói mua sắm linh kiện, phụ tùng sửa chữa máy xạ trị gia tốc tuyến tính Synergy Elekta do Bệnh viện 198, Bộ Công an, giá trị 918 triệu đồng.

Tại toàn bộ 7 gói thầu nêu trên, Việt Mỹ luôn là nhà thầu duy nhất tham gia.

Một số gói thầu phê duyệt cho Công ty CP đầu tư y tế Việt Mỹ.

Ở 3 gói thầu đã hoàn thành mở thầu, chưa chọn nhà thầu, Việt Mỹ cũng không gặp phải sự cạnh tranh quá gay gắt nào. Trong đó, gói thầu thiết bị y tế số 01 mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk là bên mời thầu, giá trị 127 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham gia và đã vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật.

Tại gói thầu hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại bệnh viện Chợ Rẫy, giá trị 43,7 tỷ đồng, nhà thầu cùng tham gia đấu với Công ty Việt Mỹ là Công ty TNHH Thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT. Thế nhưng TNT đã sớm bị loại do không đạt điểm đánh giá kỹ thuật.

Trong tổng số 10 gói từ đầu năm của Việt Mỹ, chỉ có gói cung cấp Hệ thống CT Scanner kèm dịch vụ bảo trì trọn gói 2 năm tại bệnh viện Chợ Rẫy giá trị 20,9 tỷ đồng là có đến 3 nhà thầu tham gia.

Một trong hai đối thủ của Việt Mỹ vẫn là Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT, nhà thầu vừa bị loại tại chính gói thầu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Doanh nghiệp còn lại là Công ty CP sản xuất - thương mại và dịch vụ Hoàn Châu, đối thủ này có vẻ "xương xẩu" hơn, nhưng cũng vừa bị đánh trượt ở gói thầu cung cấp và lắp đặt phụ kiện cho Hệ thống chụp CT-Scanner giá trị 396 triệu đồng tại bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Nhà thầu Việt Mỹ là của ai?

Ở đa số gói thầu từng trúng, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ gần như không có đối thủ khi là nhà thầu duy nhất tham dự, hoặc đối thủ dừng chân ở bước đánh giá kỹ thuật.

Ví dụ năm 2023, gói thầu số 1 mua sắm hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, giá trị 78 tỷ đồng, đối thủ của Việt Mỹ là Công ty CP Đông Nam Á – Việt Nam bị loại do không đạt kỹ thuật. Kịch bản này một lần nữa diễn ra tại gói thầu giá trị 36,8 tỷ đồng MS-02 cung cấp, lắp đặt trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại Học viện Quân y, Công ty CP Đông Nam Á – Việt Nam một lần nữa bị loại với lý do tương tự.

Thống kê từ năm 2018 đến nay cho thấy, Việt Mỹ chỉ "trượt chân" 5 gói thầu. Các năm 2018, 2019, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp lên đến 100% với lần lượt 9/9 và 11/11 gói.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ thành lập tháng 8/2007 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp này có các cổ đông sáng lập gồm Phạm Văn Công, Dương Hưng Thịnh (đã thoái vốn) và Bùi Chân Phương, cổ đông có thời điểm năm đến 90% tỷ lệ sở hữu.

Năm 2020, Việt Mỹ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên thành 350 tỷ đồng. Ngoài nhóm cổ đông nêu trên, người đại diện của Việt Mỹ là ông Hà Văn Nam, người giữ chức danh Giám đốc từ năm 2016 cho đến nay.