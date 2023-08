Kịch bản nào để Hà Nội FC bảo vệ ngôi vương V.League?

Ở loạt trận áp chót nhóm A giai đoạn 2 V.League 2023 chiều qua, CLB CAHN đã dễ dàng vượt qua Viettel với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Hà Nội FC cũng giành trọn 3 điểm trên sân của Đông Á Thanh Hóa (thắng 3-1).

Với kết quả trên, cuộc đua vô địch V.League 2023 vẫn chưa ngã ngũ. Do kém đội đầu bảng CLB CAHN 5 điểm nên Viettel đã hết hi vọng cạnh tranh chức vô địch. Cuộc đua chỉ còn là chuyện nội bộ giữa CLB CAHN và Hà Nội FC.

CLB CAHN đã tiến rất gần chức vô địch V.League 2023 sau trận thắng Viettel 3-0.

CLB CAHN đang nắm ưu thế lớn với 37 điểm, hơn 2 điểm so với Hà Nội FC. Điều đó đồng nghĩa nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa ở vòng hạ màn, đội bóng ngành công an sẽ giành chức vô địch. Thậm chí, ngay cả khi chia điểm với Đông Á Thanh Hóa, CLB CAHN vẫn nắm ưu thế lớn nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội so với đối thủ xếp thứ 2.

Hà Nội FC hiện là nhà ĐKVĐ và cũng là CLB giàu truyền thống nhất ở V.League với 6 lần vô địch trong quá khứ. Vậy kịch bản nào sẽ giúp đội bóng thủ đô bảo vệ ngôi vương ở vòng hạ màn?

Nếu CLB CAHN hòa Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC phải thắng đậm Viettel để vượt qua cách biệt hiệu số +6 (+12 so với +18). Theo quy định của BTC, khi 2 đội ngang điểm, hiệu số bàn thắng/bại sẽ được ưu tiên sử dụng để phân thứ hạng.

Hà Nội FC buộc phải thắng Viettel và hi vọng kết quả thuận lợi để bảo vệ ngôi vương V.League.

Và tất nhiên, nếu CLB CAHN đánh bại Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC sẽ trở thành cựu vương. Kịch bản này rất dễ xảy ra bởi đội bóng ngành công an đang thể hiện phong độ cao với 3 chiến thắng liên tiếp trước Thép xanh Nam Định, Hà Nội FC và Viettel.

Theo lịch, vòng hạ màn giai đoạn 2 nhóm đua vô địch V.League 2023 sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 17h00 chiều 27/8. Trước đó, nhóm đua trụ hạng đã kết thúc. SHB Đà Nẵng với vỏn vẹn 14 điểm là đội phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa tới.

BXH NHÓM ĐUA VÔ ĐỊCH V.LEAGUE 2023 TRƯỚC VÒNG HẠ MÀN