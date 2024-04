Long An: Kiểm điểm 10 tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm điện năng lượng mặt trời

Vi phạm liên quan đến dự án điện năng lượng mặt trời

Ngày 13/4, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Long An đã có phản hồi thông tin đến phóng viên Dân Việt về các sai phạm tại Dự án điện năng lượng mặt trời tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa (Long An).

Điện mặt trời đã triển khai nhiều năm nay tại một số huyện của tỉnh Long An. Ảnh minh họa

Theo Sở Nội vụ, thực hiện kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh, đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã xác định trách nhiệm, yêu cầu làm bản kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền; chỉ đạo sở, ngành tỉnh và địa phương xác định trách nhiệm cụ thể tập thể, cá nhân có liên quan theo kết luận của TTCP.

Cụ thể, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 10 tập thể, gồm: Sở Xây dựng; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Thạnh Hóa; UBND huyện Đức Huệ; Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương; UBND xã Bình Hòa Nam, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa, UBND xã Thạnh An (huyện Thạnh Hóa) và 5 cá nhân, gồm: Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 2 Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 1 Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hoá.

Những vi phạm từng được Thanh tra Chính phủ kết luận

Trước đó, theo kết luận của TTCP, Thủ tướng chưa chấp thuận chủ trương cho UBND tỉnh Long An chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sản xuất với 124,84 ha sang đất công trình năng lượng, tuy nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ NNPTNT có văn bản hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng 124,84 ha đất có nguồn gốc đất, rừng sản xuất vào mục đích đất công trình năng lượng tại xã Thạnh An (huyện Thạnh Hóa, Long An).



Sau đó, UBND tỉnh Long An đấu giá cho thuê quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất trên. Trên cơ sở này, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa bàn giao trên thực địa 124 ha đất cho Công ty cổ phần năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương.

Theo TTCP, trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Long An cho thuê đất quá hạn mức. Cụ thể, cho các chủ đầu tư thuê đất để xây dựng các nhà máy điện mặt trời vượt hạn mức quy định, với tổng diện tích 11,05 ha, gồm: Cho Công ty cổ phần điện TTC - Đức Huệ Long An thuê vượt 9,76 ha, cho Công ty cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương thuê vượt 1,29 ha.

Trong việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, TTCP kết luận Bộ Công Thương đã phê duyệt diện tích sử dụng đất đối với một số dự án tăng sai so với định mức quy định, với tổng diện tích 14,56 ha, gồm: Nhà máy điện mặt trời TTC - Đức Huệ 1 tăng sai 9,76 ha; Nhà máy điện mặt trời BCG - Băng Dương tăng sai 0,6 ha; Nhà máy điện mặt trời GAIA tăng sai 4,2 ha.

Cùng diễn biến, các doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương; Nhà máy điện mặt trời GAIA; Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An - Nhà máy điện mặt trời Solar Park 1; Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR - Nhà máy điện mặt trời Solar Park 02; Công ty cổ phần Long An Solar Park - Nhà máy điện mặt trời Solar Park 3; Công ty cổ phần Solar Energy LA - Nhà máy điện mặt trời Solar Park 4; Công ty cổ phần điện mặt trời Europlast Long An - Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An đã khởi công xây dựng dự án khi chưa được UBND tỉnh Long An cho thuê đất.

Tại tỉnh Long An, TTCP cho biết, có 4/8 dự án điện mặt trời chủ đầu tư vi phạm về điều kiện khởi công xây dựng công trình, như khởi công dự án khi thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt, mặt bằng xây dựng chưa được bàn giao là vi phạm Luật Xây dựng năm 2014.

Trong quá trình thực hiện đầu tư dự án, hầu hết các chủ đầu tư đã khắc phục các vi phạm này. Tuy nhiên, có ảnh hưởng đến tiến độ thi công để đạt ngày vận hành thương mại trước các mốc thời gian ngày 1/7/2019 và 1/1/2021, để được hưởng cơ chế khuyến khích giá điện cố định trong 20 năm.