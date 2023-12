Chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Long An I và Long An II chưa nộp tiền ký quỹ

Thanh tra chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Tại Long An đã phát hiện các vi phạm, khuyết điểm về quản lý, sử dụng đất để đầu tư xây dựng các nhà máy điện mặt trời, cũng như dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Long An I và Long An II.

Theo kết luận của TTCP, đối với dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Long An I và Long An II, trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn địa điểm xây dựng có khuyết điểm, vi phạm.

Thanh tra Chính phủ kết luận gì về dự án nhà máy nhiệt điện khí hơn 3 tỷ USD ở Long An?

Cụ thể, việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư là Công ty VinaCapital.GS Energy Pte.Ltd chưa thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, với tỷ lệ 1% trên vốn đầu tư, tương đương 31,2 triệu USD (khoảng 726,5 tỷ đồng).

Trách nhiệm này không chỉ thuộc về chủ đầu tư VinaCapital.GS Energy Pte.Ltd, mà còn có Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Long An.

Về địa điểm xây dựng nhà máy, kết luận của TTCP chỉ ra UBND tỉnh Long An phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II tại khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An không có chức năng sản xuất công nghiệp.

UBND tỉnh Long An điều chỉnh phân khu chức năng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp khi chưa báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh Long An và các sở, ngành có liên quan.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh Long An thực hiện các biện pháp xử lý. Cụ thể, giao UBND tỉnh Long An, chủ trì, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

TPCP cũng kiến nghị giao UBND tỉnh Long An tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, cập nhật vị trí xây dựng nhà máy điện khí LNG Long An I và Long An II vào quy hoạch khu công nghiệp Đông Nam Á, thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Đồng thời trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chấp thuận bổ sung chức năng phát triển công nghiệp và điều chỉnh phân khu chức năng công nghiệp tại khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư thực hiện ngay việc bảo đảm đầu tư theo quy định của pháp luật, tránh rủi ro trong quá trình đầu tư dự án nhà máy điện LNG Long An I và Long An II.