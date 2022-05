Kiếm thủ Vũ Thành An: Chiến thắng này tôi xin dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam

Kiếm thủ Vũ Thành An: Chiến thắng này tôi giành tặng gia đình và người hâm mộ. Video: Hoàng Thành An.

Vũ Thành An giành HCV kiếm chém sau chiến thắng áp đảo 15-7 trước đối thủ Thái Lan. Đây là tấm HCV thứ 15 của ĐTTVN và là HCV thứ 6 ở các kỳ SEA Games của Thành An. Ở 4 kỳ SEA Games gần nhất, Thành An đều giành HCV.

Dưới đây là một số hình ảnh trong trận đấu của Vũ Thành An. Ảnh: Bùi Lượng