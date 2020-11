Kiên Giang: Chi hội trưởng U70 vẫn nhiệt tình lội ruộng, thăm rẫy cùng nông dân

Với những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân, ông Nguyễn Thanh Hóa - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 6, phường An Bình (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là 1 trong 5 điển hình tiên tiến được Hội Nông dân tỉnh bình chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V tại thủ đô Hà Nội vào ngày 11/10 vừa qua.

Ở tuổi 69, ông Nguyễn Thanh Hóa vẫn rắn rỏi và đầy nhiệt huyết trong những lần thường xuyên gặp gỡ hội viên, nông dân trong khu phố. Ông vẫn đích thân lội ruộng, băng rẫy thăm mô hình sản xuất của hội viên, nông dân trong khu phố. Nhờ gần gũi, hòa đồng, ông Nguyễn Thanh Hóa hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nông dân và tìm cách giúp đỡ kịp thời những trường hợp cần thiết.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (bên phải) – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 6, phường An Bình (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn nhiệt tình lội ruộng, băng rẫy cùng nông dân. Ảnh: Ngọc Quyên.



Ông Danh Chung - Tổ trưởng Tổ trồng rau an toàn khu phố 6, cho biết: "Ông Hóa là chỗ dựa tinh thần, thường động viên tôi và bà con trong khu phố chí thú làm ăn. Nhờ được ông hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ ngân hàng mà gia đình tôi có vốn trồng rau màu, lợi nhuận bình quân từ 80-100 triệu đồng/năm. Từ đó, cuộc sống gia đình giờ đã bớt chật vật so với 4 năm trước".

Không chỉ có hộ ông Danh Chung, hiện khu phố 6 có 99 hộ được ông Hóa và lãnh đạo khu phố tạo điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ hơn 2 tỷ đồng, không có nợ quá hạn, nợ lãi tồn động. Ngoài ra, khu phố còn có 6 hộ được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, thực hiện 2 dự án với số tiền 145 triệu đồng.

Tiếp vốn kịp thời cho hội viên sản xuất, kinh doanh, ông Hóa đã góp phần cho phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi địa phương ngày càng phát triển.

Đến năm 2019, khu phố 6 có 24 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng 9 hộ so năm 2018. Tổng kết phong trào thi đua phường An Bình, giai đoạn 2016-2020, Chi hội Nông dân khu phố 6 có 4 mô hình thi đua được UBND phường tăng giấy khen, đạt 100% mô hình đăng ký.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (giữa) – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân cùng lãnh đạo khu phố 6, phường An Bình, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) thăm mô hình trồng khổ qua cho thu nhập cao của gia đình anh Danh Chung. Ảnh: Ngọc Quyên.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Hóa luôn phát huy vai trò "thủ lĩnh" Chi hội cùng ban lãnh đạo khu phố vận động hội viên, nông dân tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc để công trình mở rộng, nâng cấp đường Trương Định, công trình điện và nước sạch tuyến đường hẻm 26 Trần Quý Cáp sớm được thi công; vận động hội viên, nông dân đóng góp 320 triệu đồng nâng cấp 5 hẻm với tổng chiều dài 630m.

Ông Hóa chia sẻ: "Hiện Chi hội đang vận động hội viên, nông dân thực hiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa cảnh trên 3 tuyến đường chính và 2 đường hẻm lớn trong khu phố. Đây cũng là mô hình "Dân vận khéo" mà chi hội dự kiến đăng ký trong thời gian tới".

Phát huy vai trò tổ chức Hội trong bảo vệ quốc phòng, an ninh, ông Hóa đã lãnh đạo Chi hội Nông dân khu phố 6 chủ động kết hợp với cơ quan công an và quân sự tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Qua đó, Chi hội có 16 con em hội viên, nông dân lên đường nhập ngũ; có 12 hội viên, nông dân tham gia bảo vệ dân phòng; tham gia hòa giải thành 14/17 vụ tranh chấp; cảm hóa, giáo dục 4 đối tượng…