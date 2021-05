Kiên Giang: Nông dân ra đồng lượm thứ rác gì mà đem về ấp đổi được hàng yến gạo ngon?

Mô hình bảo vệ môi trường “Thu, gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật” do Hội ND thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) phát động tại Hợp tác xã Tân Tạo đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hội ND thị trấn Thứ Ba cùng Hợp tác xã Tân Tạo đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường đồng ruộng. Cách làm sáng tạo Để nâng cao hiệu quả và làm cho phong trào mang tính thiết thực, Hội ND thị trấn Thứ Ba và Hợp tác xã Tân Tạo đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ gạo để đổi lấy vỏ chai, vỏ thuốc bảo vệ thực vật mà bà con hội viên, nông dân đã thu gom trên đồng ruộng, trên các tuyến đường của thị trấn. Đại diện Hội ND thị trấn Thứ Ba cho biết: "Tiếp tục phát huy tinh thần tự giác cho bà con, hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường, Hội phối hợp Hợp tác xã Tân Tạo phát động thực hiện mô hình "Thu, gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật" trên toàn khu phố. Trước khi tổ chức thực hiện mô hình, Hội ND thị trấn và Hợp tác xã đã bàn bạc, đề ra phương án để mô hình đạt được hiệu quả cao nhất. Đó chính là vận động doanh nghiệp tài trợ gạo để Hội và hợp tác xã dùng đổi cho bà con hội viên, nông dân lấy rác thải là vỏ chai, vỏ thuốc bảo vệ thực vật…". Ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch Hội ND thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cân gạo để trao cho nông dân thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ. Ảnh: T.M Kết thúc đợt 1, mô hình "Thu, gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật" đã thu về trên 220kg vỏ chai, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật. Số rác thải này bà con hội viên, nông dân đã đổi được 220kg gạo.

Hoạt động thu gom vỏ chai, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật để đổi lấy gạo đã làm cho phong trào bảo vệ môi trường ở thị trấn Thứ Ba trở nên sôi nổi hơn, thiết thực hơn và được nhiều người biết tới. Điều quan trọng, mô hình này đã thay đổi nhận thức rõ rệt của bà con hội viên, nông dân trong việc an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Tiếp tục nhân rộng mô hình Giám đốc Hợp tác xã Tân Tạo Lê Văn Chính cho biết: "Hợp tác xã sẽ phối hợp Hội ND thị trấn tiếp tục vận động các doanh nghiệp hỗ trợ gạo để thực hiện mô hình đổi vỏ chai, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật cho bà con, hội viên nông dân trên toàn khu phố. Hoạt động có ý nghĩa này sẽ thực hiện lâu dài cho đến khi không còn vỏ chai, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng". Ông Trần Văn Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thứ Ba cho biết thêm: "Vỏ chai, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đang trở thành vấn nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa đến cuộc sống của người dân, nhất là nguồn nước. Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao cách làm, cách phối hợp của Hội ND thị trấn và Hợp tác xã Tân Tạo. Chính cách làm sinh động, thực tế này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của bà con nông dân trong việc sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường…". Ông Trần Văn Vũ cũng cho hay, Đảng ủy Thị trấn Thứ Ba sẽ tiếp tục ủng hộ, chỉ đạo cho nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn thị trấn. Chia sẻ