Kiên Giang: Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý nhiều cá nhân liên quan đến Công ty Việt Á

Theo đó, trong 2 năm toàn bộ hóa chất, sinh phẩm kit test xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Kiên Giang đều do Sở Y tế tỉnh và Trung tâm CDC tỉnh ký mua của Công ty Việt Á (trong đó Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ đồng và Trung tâm CDC ký 2 hợp đồng trị giá gần 790 triệu đồng).

Đối với gói thầu tổng giá trị 64,997 tỷ đồng, Sở Y tế đã ký hợp đồng là 55,675 tỷ đồng, đã thanh toán 55,538 tỷ đồng, chưa thanh toán 136,443 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý nhiều cá nhân liên quan đến Công ty Việt Á. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, Sở Y tế phê duyệt dự toán mua sắm không đúng thẩm quyền theo quy định, không thực hiện bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt vi phạm Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (Sở Y tế đã ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, thanh toán cho nhà thầu xong).

Qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm quy định trong đấu thầu, cụ thể là việc lấy 3 bản báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không phải do Sở Y tế thực hiện mà do Công ty Việt Á lấy và cung cấp cho Sở Y tế (1 báo giá của Công ty Việt Á ghi ngày 3/9/2021, 1 báo giá không ghi ngày tháng của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế và 1 báo giá của Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Dịch vụ Nam Phong ghi ngày 3/9/2021).

Trong khi đó Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế và Công ty Việt Á có mối quan hệ trong quản lý (Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt làm Tổng Giám đốc; đồng thời tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế ông Việt là thành viên Hội đồng quản trị, là người quản lý).

Đối với gói thầu tổng giá trị 2,521 tỷ đồng do Sở Y tế ký (đã thanh toán) có những vi phạm như: Gói thầu trên là việc lấy 3 bản báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không phải do Sở Y tế thực hiện mà do Công ty Việt Á lấy và cung cấp cho Sở Y tế cả 3 bản báo giá đều không ghi ngày tháng, chỉ ghi năm 2021 (gồm: 1 báo giá của Công ty Việt Á, 1 báo giá của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế và 1 báo giá của Công ty TNHH Khoa học An Việt).

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế và Công ty Việt Á có mối quan hệ trong quản lý và Công ty TNHH Khoa học An Việt là công ty con của Công ty Việt Á (công ty này được thành lập trên cơ sở các thành viên của Công ty Việt Á góp vốn).

Cán bộ ngành Y tế tỉnh Kiên Giang đón công dân về trong đợt cao điểm dịch Covid-19. Ảnh: HC

Đối với 2 gói thầu do Trung tâm CDC thực hiện cho Công ty Việt Á trúng thầu thì cả 3 báo giá đều do Công ty Việt Á cung cấp cho CDC (trong đó có công ty con của Công ty Việt Á và công ty không sản xuất hoặc kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế).

Qua đó Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Hà Văn Phúc - Giám đốc Sở Y tế vì phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm Covid-19 gói thầu mua sắm năm theo Kế hoạch số 162/KH-UBND không đúng thẩm quyền, lựa chọn đơn vị cung cấp không chặt, vi phạm quy định pháp luật đấu thầu (các gói thầu do Công ty Việt Á trúng thầu, đơn vị báo giá đều là công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành, không đảm bảo khách quan về giá) không tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với ông Kha Vĩnh Xuyên - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ Trưởng tổ mua sắm Sở Y tế, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu mua vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm các gói thầu mua sắm; bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế; ông Kiều Lộc Thịnh, Trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; bà Võ Thị Thu Hồng - thủ kho; bà Phạm Thị Thu Nguyệt - tủ kho vacxin chương trình - hóa chất, do có sai phạm trong quản lý hàng hóa mua sắm.

Ngoài ra còn đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 8 cá nhân khác.

Đối với các sai phạm tại các gói thầu do Công ty Việt Á thực hiện hiện vụ việc của công ty này đang được Bộ Công an điều tra xử lý, do đó giao Thanh tra tỉnh theo dõi kết quả và báo cáo UBND tỉnh khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.