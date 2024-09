Kiên Giang: Thông xe tuyến đường trọng điểm ven biển kết nối TP.Rạch Giá và huyện Châu Thành

Dự án công trình "đường 3/2 nối dài, kết nối TP.Rạch Giá và huyện Châu Thành" là tuyến đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang, góp phần hoàn thiện toàn bộ tuyến đường ven biển Tây, tỉnh Kiên Giang, thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia, tạo sự kết nối nội vùng và liên vùng, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị ven biển, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các địa phương ven biển.



Các đại biểu cắt băng khánh thành, thông xe tuyến đường. Ảnh: CTV

Dự án đường ven biển 3/2 nối dài có chiều dài 8.557m, mặt đường rộng 18m, có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư gần 730 tỷ đồng, trong đó, gói thầu xây lắp có giá trị gần 322 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Dự án do Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH Trường Phát và Công ty Cổ phần Hà Đô I.

Trong điều kiện cát san lấp mặt bằng khan hiếm, các nhà thầu đã huy động tối đa các loại máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại, huy động nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, cùng đội ngũ công nhân lành nghề, nỗ lực thi công công trình hoàn thành và vượt tiến độ 4 tháng ngày, đạt yêu cầu chất lượng tốt nhất và an toàn công trình.

Theo ông Phạm Văn Tựu, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang: Tuyến đường được hình thành là đoạn tuyến thành phần quan trọng của toàn tuyến đường ven biển từ An Minh đến Hà Tiên, góp phần tạo động lực cho phát triển hành lang kinh tế ven biển An Minh – An Biên – Châu Thành – Rạch Giá – Hòn Đất – Kiên Lương – Hà Tiên, theo định hướng không gian quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Toàn cảnh tuyến đường. Ảnh: CTV

Việc đầu tư xây dựng mới tuyến đường, nhằm thực hiện hoàn thành Quy hoạch tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung TP.Rạch Giá và quy hoạch vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giao thông các địa phương ven biển Tây của Tỉnh với trung tâm thành phố Rạch Giá, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Rạch Giá đến các địa phương vùng U Minh Thượng, kết nối với các Dự án lấn biển đang và sẽ triển khai, phát triển quỹ đất để phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong trong những năm tới.