Thông xe cầu Châu Đốc kết nối Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang

Theo ông Đinh Văn To - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang - chủ đầu tư, cho biết: Cầu Châu Đốc thuộc Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ TX.Tân Châu đến TP.Châu Đốc (dự án), kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp được HĐND tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 8/12/2020, được khởi công ngày 9/3/2022.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang phát biểu tại lẽ thông xe cầu Châu Đốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 20,96 km, tổng mức đầu tư 2.131 tỷ đồng, được chia làm 3 gói thầu thi công xây lắp, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Sau hơn 24 tháng thi công, gói thầu số 17 cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu thuộc dự án đã được hoàn thành, vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra là 9 tháng.

Cầu Châu Đốc được xây dựng bê tông cốt thép vĩnh cửu, mặt cắt ngang cầu rộng 14m đảm bảo cho 2 làn xe cơ giới (2x3,5m), 2 làn xe hỗn hợp (2x3,0m) và lan can cầu (2x0,5m). Tổng chiều dài cầu tính đến 2 đuôi mố cầu là 667 m…

Cầu Châu Đốc hoàn thành là cây cầu thứ 3 được bắc qua sông Hậu, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh An Giang. Đây là cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc liên kết vùng với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, TP.Châu Đốc, TX. Tân Châu cắt băng thông xe cầu Châu Đốc. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thông tuyến Quốc lộ NI kết nối các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới kết nối các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Công trình sẽ có tác động rất tích cực đối với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao và biểu dương Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Sở GTVT và các sở, ngành có liên quan, UBND TP.Châu Đốc và TX.Tân Châu và nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành cầu Châu Đốc vượt tiến độ kế hoạch đề ra.



Cầu Châu Đốc kết nối Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương bà con nhân dân đã tích cực, đồng hành cùng với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để cầu Châu Đốc sớm được triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Để công trình cầu Châu Đốc được khai thác, sử dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài, ông Lê Văn Phước đề nghị Sở GTVT tổ chức quản lý, khai thác tuân thủ theo đúng quy định về quản lý công trình giao thông của ngành; quá trình vận hành, quan tâm thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy định.

Cầu Châu Đốc chính thức thông xe từ sáng ngày 23/4. Ảnh: Hồng Cẩm

Đồng thời phối hợp Công an tỉnh, UBND TP.Châu Đốc, TX.Tân Châu và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát để hoàn thiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông như: lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông, sơn vạch kẻ đường,…

UBND TP.Châu Đốc, UBND TX.Tân Châu chỉ đạo UBND phường, xã vận động nhân dân phải luôn nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan trên cầu với tinh thần "Sạch, xanh, sáng, đẹp và an toàn"...