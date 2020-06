Kiến nghị mở rộng và kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với “TP phía Đông”

Kẹt xe kéo dài trên tuyến đường dẫn vào cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: IT)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có công văn "khẩn" gửi Bộ GTVT liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông, kết nối vùng TP.HCM, đồng bộ với kế hoạch đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, về quy mô cắt ngang mở rộng tuyến, TP.HCM cho rằng cần nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình giao thông khu vực; căn cứ nhu cầu giao thông; xem xét việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nhẹ Long Thành- Thủ Thiêm; các yếu tố kỹ thuật, hành lang an toàn tuyến cao tốc… đảm bảo phù hợp với lộ giới quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài việc mở rộng tuyến, UBND TP cũng đề xuất các giải pháp về kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, TP đề nghị nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông An Phú (Q.2) đồng bộ với quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc. TP cũng cho biết hiện nay đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công dự án Xây dựng nút giao thông An Phú (giai đoạn 1), phấn đấu hoàn thành đồng bộ dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố (BRT) trong năm 2021. Do đó, TP đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với TP trong công tác nghiên cứu, triển khai dự án.

Ngoài ra, TP cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung nút giao thông kết nối cao tốc với đường Long Phước (Q.9) để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội quận 9 và khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM. Đồng thời, phát huy hiệu quả dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM cũng lưu ý, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề nghị nghiên cứu thực hiện phương án tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một lần theo đúng lộ giới quy hoạch tuyến cao tốc để tránh gây xáo trộn nhiều lần đến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào tháng 4/2020, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ 10 đến 12 làn xe, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ GTVT làm việc với UBND TP.HCM về các quy hoạch liên quan, trên cơ sở đó chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, bảo đảm tầm nhìn phát triển dài hạn, đáp ứng yêu cầu giao thông khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác và sớm có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng tuyến đường này.

Không chỉ UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Cửu Long (CIMP Cửu Long) cũng vừa trình Bộ GTVT phương án đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo đó, CIMP Cửu Long đề xuất mở rộng đoạn cao tốc từ Km0 thuộc địa phận phường An Phú, Q.2, TP.HCM tới Km24+558 thuộc Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ quy mô đường 4 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe, bề rộng nền đường từ 36 m đến 42 m.

Tổng mức đầu tư Dự án ước khoảng 9.853 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 900 tỷ đồng, chi phí xây dựng 7.005 tỷ đồng… được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước. Sau khi hoàn thành, Dự án có thể tiến hành nhượng quyền thu phí để hoàn vốn đầu tư.

Được biết, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, dài 55 km, được đưa vào khai thác từ tháng 2/2015, hiện đã có dấu hiệu quá tải.

Theo dự báo của giới chuyên gia, nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường này sẽ trở nên trầm trọng hơn sau khi Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác vào năm 2025, vì vậy, việc đầu tư mở rộng là rất cần thiết.