Kiến nghị mới nhất, gia đình ông Lương Hữu Phước muốn làm rõ nhiều "điểm mờ"

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với PV Dân Việt, bà Lê Thị Tư - vợ ông Lương Hữu Phước (người nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước tự tử) cho biết, ngày 5/6 vừa qua, gia đình và luật sư Dương Vĩnh Tuyến tiếp tục có đơn kiến nghị dài 13 trang gửi TAND Cấp cao tại TP.HCM và VKSND Cấp cao tại TP.HCM kiến nghị xem xét lại vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước.



Bà Lê Thị Tư (vợ ông Lương Hữu Phước) cùng luật sư tiếp tục có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án.

Trong kiến nghị này, gia đình ông Lương Hữu Phước và luật sư Dương Vĩnh Tuyến cho rằng, các bản án đã không xem xét đến sơ đồ thực nghiệm hiện trường (BL 320), hướng vết cà do xe của ông Phước gây ra để xác định vị trí xe do Lâm Tươi điều khiển chạy ở làn đường nào, trước khi bẻ tay lái về phải tông vào xe ông Phước gây tai nạn, là xem xét sự việc phiến diện, không đầy đủ, dẫn đến phán quyết không đúng, kết án oan cho ông Phước.

Gia đình và luật sư đặt câu hỏi, tại sao khi khám nghiệm hiện trường, phương tiện giao thông, Công an Đồng Xoài không làm rõ vận tốc của xe do Lâm Tươi điều khiển và hướng tác động của xe Lâm Tươi vào vùng tản nhiệt bên phải xe do ông Phước điều khiển; điều kiện lưu thông của xe do Lâm Tươi điều khiển khi "hệ thống lái, hệ thống treo, đèn, gương không còn tác dụng" để xác định nguyên nhân gây tai nạn, mà chỉ dựa vào nồng độ cồn của Lâm Tươi để xử phạt hành chính và bỏ Lâm Tươi ra khỏi vụ án?

Bà Lê Thị Tư nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện của chồng.

Theo biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông (BL 22), xe do Lâm Tươi điều khiển có các dấu vết: Vành xe trước bị biến dạng phía dưới kích thước 30cm và phía trên đỉnh vành kích thước 15cm; phuộc giảm sóc trước bên phải bị gãy kích thước 0,4m; bộ phận chắn bùn trước bị vỡ kích thước 15cm; đèn chiếu sáng trước bị vỡ kích thước 12cm. Hệ thống lái, hệ thống treo, đèn, gương không còn tác dụng.

Với sự biến dạng của vành bánh trước, xe do Lâm Tuơi điều khiển chạy với vận tốc rất lớn, cực lớn, lớn đến mức khi tông vào vùng tản nhiệt bên phải xe do ông Phước điều khiến đã đẩy xe lùi 80cm. Vậy Lâm Tươi đã điều khiển xe với vận tốc bao nhiêu khi bẻ tay lái về phải đâm vào vùng tản nhiệt xe, điều tra đã không xác định vấn đề này dù tại Bản án hình sự ông Lương Hữu Phước, Cơ quan phúc thẩm số 66/2018/HS-PT ngày 9/10/2018 đã có yêu cầu?

Tại sao Công an điều tra Đồng Xoài không tiến hành xác định vận tốc xe do Lâm Tươi điều khiển mà lại đến Phòng Quản lý đô thị Đồng Xoài xác minh có văn bản giới hạn tốc độ đối với phương tiện lưu thông ở đường Nguyễn Huệ hay không?

Bà Tư cung cấp tài liệu cho PV Dân Việt.

Cụ thể tại bút lục 355 ngày 17/4/2019, VKSND TP.Đồng Xoài đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP.Đồng Xoài để xét xử, thế nhưng theo bút lục 385b thể hiện, lúc 15h30 ngày 14/8/2019, ông Bùi Danh Sơn (ĐTV) và Nguyễn Viết Dũng (KSV) đã đến Phòng Quản lý đô thị Đồng Xoài xác minh.

Đặc biệt, sau khi bản án hình sự phúc thẩm số 66/2018/HS-PT hủy án sơ thẩm để điều tra lại, trong đó có đề cập đến biển số xe do Lâm Tươi điều khiển, nhưng tại Bản kết luận điều tra số 18 ngày 3/3/2019 vẫn ghi biển số xe do Lâm Tươi điều khiển là 93H2-8547, rồi ban hành văn bản đính chính.

Nếu ông Sơn có tham gia khám nghiệm hiện trường vào lúc 15h10 ngày 15/1/2017, với bề dày kinh nghiệm điều tra, sao không nhìn hướng vết cà để xác định hướng tác động của xe do Lâm Tươi điều khiển? Sao không nhìn vào vết tích ở vành bánh trước xe Lâm Tươi để trưng cầu xác định vận tốc xe do Lâm Tươi điều khiển?

Việc cơ quan điều tra ban hành quyết định số 182 ngày 22/8/2017 xử phạt vi phạm hành chính đối với Lâm Tươi mà không trưng cầu giám định xác định vận tốc xe do Lâm Tươi điều khiển, hướng tác động của xe do Lâm Tươi điều khiển vào vùng tản nhiệt của xe do ông Phước điều khiển để tìm ra nguyên nhân gây tai nạn, là hành vi cố ý làm sai lệch sự thật khách quan vụ tai nạn.

TAND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước.

Tại sao biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 15h10 ngày 15/1/2017 không có người chứng kiến, trong khi theo quy định, công an giao thông đến hiện trường trước, khám nghiệm, kiểm tra dấu vết, lấy lời khai của những người biết, chứng kiến sự việc xảy ra tại nạn?

Ngoài ra, theo gia đình và luật sư, án phúc thẩm không xem xét, đánh giá chứng cứ là sơ đồ dựng lại hiện trường (BL 320) và lời khai của bà Trần Thị Kim Liên (BL108, 109; 112; 113; 284, 285) và chính lời khai của Lâm Tươi tại phiên tòa hình sự phúc thẩm ngày 9/10/2018 (BL 253-261; 267-269), là biểu hiện của sự xem xét đánh giá chứng cứ không đầy đủ, không khách quan.

Cụ thể, theo biên bản khám nghiệm hiện trường (BL 20), đường Nguyễn Huệ nơi xảy ra tai nạn có mặt đường 7 mét, đường 2 chiều. Như vậy, tim đường 3,5 mét. Theo sơ đồ dựng lại hiện trưong (BL 320), trước khi Lâm Tươi bẻ tay lái về bên phải tông vào vùng tản nhiệt bên phải của xe do ông Phước điều khiển thì xe do Lâm Tươi điều khiển chạy cách mép lề đường bên phải (lề chuẩn) 3,9 mét.

Sơ đồ vị trí vụ tai nạn mà ông Lương Hữu Phước tự vẽ lại.

Như vậy, trước khi tông vào xe của ông Phước, Lâm Tươi điều khiến xe chạy ở làn đường bên trái hướng trạm điện đi ngã tư Sóc Miên. Theo lời khai của Lâm Tươi tại biên bản đối chất ngày 10/10/2017 (BL 190 - 191) và tại phiên phúc thẩm ngày 5/10/2018, khi điều khiển xe mô tô cách 50 mét, Lâm Tươi đã nhìn thấy ông Phước dừng xe ở lề đường bên trái.

Từ những phân tích trên, gia đình ông Phước và luật sư cho rằng, việc TAND TP.Đồng Xoài và TAND tỉnh Bình Phước kết án, tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiến phương tiện giao thông đường bộ" là có dấu hiệu kết án người không thực hiện hành vi phạm tội. Và, CQĐT TP.Đồng Xoài không khởi tố đối với Lâm Tươi là có dấu hiệu bỏ lọt người có dấu hiệu phạm tội.