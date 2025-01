Kim Hee Chul được chẩn đoán khuyết tật sau vụ tai nạn

Kim Hee Chul, thành viên nhóm nhạc Super Junior, vừa khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trên chương trình "My Little Old Boy". Nam ca sĩ cho biết anh được chẩn đoán khuyết tật thể chất cấp độ 4 sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2006.

Kim Hee Chul thừa nhận là người khuyết tật

Sự việc xảy ra khi Kim Hee Chul trở về Seoul từ đám tang cha của Donghae, thành viên cùng nhóm. Cụ thể, tháng 8/2006, trên đường trở về Seoul sau đám tang, chiếc xe chở Heechul bất ngờ bị trượt bánh, va chạm với thanh chắn đường. Nam idol đã được đưa đến bệnh viện với chiếc chân trái gần như đứt lìa: gãy đến 5 phần gồm xương đùi, đầu gối, mắt cá chân. "Siêu sao vũ trụ" phải phẫu thuật trong 6 tiếng liền, khâu vết rách tại miệng cũng như lưỡi. Heechul phải tạm ngừng hoạt động 3 tháng để hồi phục.

Tai nạn khiến anh gãy xương đùi, mắt cá chân và phải điều trị trong 12 tuần. Sau đó, anh phải trải qua một ca phẫu thuật lớn để lắp 7 lõi sắt, đồng thời được kết luận là khuyết tật. Kim Hee Chul tâm sự: "Tôi đã có thể lấy giấy chứng nhận mức độ khuyết tật để được hỗ trợ, nhưng tôi chọn cách không sử dụng nó. Tôi muốn sống năng động hơn và không để khuyết tật làm mình chùn bước".

Kim Hee Chul thừa nhận là người khuyết tật. Chosun.

Mẹ của Kim Hee Chul cũng rơi nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn của con trai. Bà chia sẻ sự đau lòng khi chứng kiến anh đối diện với những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần.

Dù phải chịu đựng cơn đau do di chứng tai nạn, Kim Hee Chul vẫn kiên trì biểu diễn trên sân khấu. Anh kể: "Thời điểm đó, bác sĩ nói tôi không thể nhảy nữa. Nhưng sau ca phẫu thuật, tôi đã cố gắng vượt qua giới hạn. Dù việc nhảy trên sân khấu vẫn khiến tôi đau đớn, nhưng tôi không muốn từ bỏ".

Kim Hee Chul sinh năm 1983 và ra mắt cùng nhóm Super Junior vào năm 2005. Với các ca khúc đình đám như "Sorry Sorry", "Mr. Simple" và "It’s You", Super Junior trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Kim Hee Chul còn khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực truyền hình nhờ tính cách hài hước và hoạt ngôn.