Kinh Bắc (KBC) loại bỏ ngành nghề du lịch, lữ hành, mục tiêu lãi 4.500 tỷ đồng trong năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1. Trong đó, KBC ước tính tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 4.190 tỷ đồng, tăng 69,8% so với năm 2020 và tương đương 69,8% so với kế hoạch.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 của Tổng Công ty dự kiến đạt 900 tỷ đồng, bằng 281,4% so với năm 2020, bằng 45% so với kế hoạch. Lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 730 tỷ đồng, bằng 325,9% so với năm 2020.

Lãnh đạo KBC cho biết, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 không đạt được kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng nổ tại các địa bàn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TP.HCM... (nơi có các khu công nghiệp và khu đô thị nằm trong kế hoạch ghi nhận doanh thu trong năm 2021 của KBC) đều bị phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP. Ảnh: KBC

Về hoạt động phát triển dự án của KBC, tại Hải Phòng, KCN Tràng Duệ mở rộng đã và đang được các cơ quan quản lý của thành phố Hải Phòng tập trung triển khai và hoàn tất các thủ tục thành lập mới, dự án đã nộp hồ sơ chờ chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hưng Yên, vào ngày 23/12/2021 Tổng Công ty đã được UBND tỉnh Hưng yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có quy mô 200ha khu công nghiệp.

Tại Long An, KBC đang tiến hành đền bù các cụm công nghiệp có quy mô 219,8ha và 43,52ha khu nhà ở xã hội. Ngoài ra, tại đây Tổng Công ty cùng với các công ty con, công ty liên kết đang thành lập các dự án KCN mới.

Bên cạnh đó, Kinh Bắc đã có 3 đợt phát hành trái phiếu trong năm với tổng giá trị hơn 3.400 tỷ đồng. Vốn thu về phục vụ đền bù hạ tầng khu công nghiệp, thanh toán chi phí xây dựng, hợp tác với các công ty con thực hiện các dự án KCN,...

Bước sang năm 2022, KBC đặt mục tiêu đạt 9.800 tỷ đồng doanh thu và 4.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 5 lần so với kết quả ước đạt trong năm 2021.

Ngoài ra, KBC có các kế hoạch phát hành để tăng vốn điều lệ. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 191,9 triệu cp, tương đương hơn 1.919 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ tối đa 150 triệu cp, tương đương 1.500 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Với số tiền thu được, Kinh Bắc sẽ bổ sung vốn, tái cơ cấu nợ vay, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.

Hiện tại, Kinh Bắc có hơn 575,7 triệu cp đang lưu hành (chưa bao gồm 5,95 triệu cp quỹ đang được chào bán). Gần đây nhất, Kinh Bắc cừa công bố kế hoạch bán hết 5,95 triệu cổ phiếu quỹ theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với giá không thấp hơn 50.000 đồng/cp, nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

Bên cạnh đó, HĐQT KBC cũng trình ĐHĐCĐ loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh bao gồm: Dịch vụ du lịch (lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế); soạn thảo, sản xuất và mua bán CD-ROOM, sách điện tử, CD-VIDEO, CDAUDIO, VCD; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.