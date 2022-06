Kinh hãi băng nhóm lừa đảo lập cả bộ phận có tên "Giết khách" để "lùa gà"

Lộ chiêu trò lừa đảo

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân về trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh công ty Shopee.

Quá trình xác minh, xác định đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp, các đối tượng lừa đảo đăng các bài viết trên mạng xã hội Facebook để tuyển cộng tác viên cho công ty Shopee, hướng dẫn người bị hại kết bạn Zalo, giao người bị hại thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể ban đầu các đối tượng yêu cầu người bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với hoa hồng là 10% giá trị đơn hàng.

Sau đó sẽ nâng dần giá trị các đơn hàng có giá trị lớn và tìm lý do, tìm lỗi (trong việc nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm thời gian hệ thống yêu cầu...) và đề nghị người bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì sẽ chuyển trả lại tiền, sau nhiều lần thực hiện đến khi người bị hại không thể còn tiền để làm nhiệm vụ các đối tượng sẽ chặn Zalo và xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua Zalo rồi giao nhiệm vụ. Khi bị hại không còn tiền để làm nhiệm vụ thì nhóm này chặn Zalo, xóa liên lạc với bị hại. Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và các đối tượng người Việt Nam thực hiện đặt trụ sở tại Đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet – Capuchia, nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh – Việt Nam.

Đến ngày 3/5/2022, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ bắt giữ một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó các đối tượng bao gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Vũ Văn Khôi (SN 1994, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Lê Văn Thành (SN 1996, Vũ Thư, Thái Bình), Nông Văn Hưng (SN 2005, Cư Jut, Đắk Nông), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, Ứng Hòa, Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996, Xuyên Mộc, Bà Rìa – Vũng Tàu).

Lập hẳn bộ phận có tên "Giết khách"

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ được vai trò, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, vai trò, nhiệm vụ, tổ chức trong ổ nhóm F1, đối tượng người Trung Quốc thường gọi là "LÃO ĐẠI" cầm đầu tổ chức. F2 – 02 đối tượng Trung Quốc thường gọi là "A TRÍ" – "ĐẦU KHẤC", chịu trách nhiệm quản lý lượng tiền thu chi hàng ngày, hồ sơ cá nhân của nhân viên.

F3 – 03 đối tượng Trung Quốc thường gọi là "Thiên Mã" tổ trưởng, "Oằng Phăng" và một đối tượng chưa có thông tin chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi chỗ khác đánh.

F4 – Tổ trưởng các tổ người Việt Nam gồm Đoàn Trần Lê Hoàng - tổ 1, Dũng – Tổ 2 (hiện chưa có thông tin) chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên hàng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3 "Thiên Mã" – tổ trưởng F5 – Các thành viên người Việt Nam trong 2 tổ do Đoàn Trần Lê Hoàng – Dũng (chưa rõ nhân thân) quản lý.

3 trong 6 đối tượng bị bắt trong băng nhóm mà các đối tượng lập hẳn bộ phận có tên "Giết khách" để "lùa gà". Ảnh: CACC

Trong đó mỗi tổ có số lượng gồm 11-12 cặp, mỗi cặp gồm 1 tư vấn – 1 giết khách, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm Trung Quốc yêu cầu.

Kịch bản của nhóm đối tượng cũng được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Theo đó, ban đầu, tất cả các nhân viên vào làm việc sẽ được cho đi tập đánh máy tính, soạn thảo văn bản, sau khi thành thục sẽ được đưa cho một văn bản được soạn thảo trên máy tính với nội dung "Hướng dẫn việc giả là nhân viên của Công ty Shoppee".

Kịch bản có nội dung như sau: Đối với bộ phận "Tư vấn" sẽ có nhiệm vụ chào hỏi khách hàng, lấy thông tin khách hàng (tên, tuổi, số điện thoại), hồ sơ nghề nghiệp, công việc đã làm của khách, hướng dẫn khách về nhiệm vụ phải thực hiện trong việc mua các sản phẩm, mặt hàng để tăng lượt giao dịch.

Nếu khách hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hưởng 10 -15% tiền hoa hồng. Đối với bộ phận được gọi là "Giết khách" sẽ có nhiệm vụ sau khi khách đồng ý tham gia, bộ phận "Giết khách" sẽ trực tiếp nói chuyện, giao cho khách thực hiện các nhiệm vụ mua các mặt hàng, gói sản phẩm dịch vụ (có giá trị lớn dần) rồi yêu cầu khách chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng đã được các đối tượng thu mua, chuẩn bị từ trước đó.

Sau khi người bị hại chuyển tiền, nhắn tin xác nhận chuyển tiền với đối tượng "Giết khách", đối tượng tìm lỗi trong việc chuyển tiền của khách (nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm thời gian hệ thống yêu cầu...) và tiếp tục yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo có giá trị lớn hơn, cho đến khi khách không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng phòng PC02, PA05 Công an TP.Hà Nội thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, bước đầu đã làm rõ chỉ trong tháng 2/2022 đã có trên 40 người bị hại khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bị lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên năm tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.