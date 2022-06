Lộ chiêu trò của nhóm người Mông Cổ trộm cắp tài sản ở Việt Nam

Ngày 18/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, một nhóm đối tượng người Mông Cổ vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ sau khi các đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn quận này.

Về diễn biến vụ việc, vào ngày 4/6/2022, Công an phường Hàng Trống tiếp nhận trình báo của 1 du khách quốc tịch Thụy Điển, về việc khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3/6/2022, người này cùng bạn ăn phở trên phố Lý Quốc Sư thì bị mất trộm ví, bên trong có 3 thẻ tín dụng, 1 thẻ ATM và các giấy tờ tuỳ thân.

Kiểm tra điện thoại thì phát hiện tin nhắn từ ngân hàng báo trừ hơn 01 tỷ đồng trên thẻ Visa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm đối tượng người Mông Cổ bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng người Mông Cổ xuất hiện trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn.

Nhận thấy các đối tượng đã di chuyển vào TP.HCM và chuẩn bị sang Campuchia, các tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã vào tỉnh Tây Ninh để truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/6/2022, lực lượng Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 7 đối tượng người Mông Cổ tại một khách sạn trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi lấy được chiếc ví của du khách Thuỵ Điển, các đối tượng mang thẻ tín dụng, thẻ Visa đến các tiệm vàng quẹt thẻ mua vàng, trang sức với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Sau đó, các đối tượng đem vàng đến một hiệu vàng ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa bán được 21.700 USD và chia nhau.

Đến khoảng 22 giờ ngày 4/6/2022, các đối tượng đi máy bay vào TP HCM với mục đích sang Campuchia. Tang vật cơ quan công an thu giữ là 20.100 USD, 73 chỉ vàng 24k; 33 chỉ vàng 18k cùng một số tang vật liên quan.

Ở diễn biến mới nhất, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đối với 7 người cùng mang quốc tịch Mông Cổ về các tội danh "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

6 bị can phạm tội "Trộm cắp tài sản" gồm: Ganbold Uuganbaatar (38 tuổi), Amarsanaa Alimaa (35 tuổi), Batjargal Bat-Erdene (35 tuổi), Chimedbaljir Nyamsuren (35 tuổi), Yadamsuren Baatarsaikha (31 tuổi), Luvsandagva Vantumur (34 tuổi).

Riêng Luvsandagva Dalaimergen (35 tuổi) bị khởi tố tạm giam về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo quy định tại Điều 323, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.

Các đơn vị chức năng Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.