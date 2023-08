Kinh hoàng sạt lở đất đá từ núi xuống trên Quốc lộ 6, rơi trúng gây hỏng xe ô tô con

Mưa lớn gây sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 6. Ảnh: Hoài Phạm

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng 4/8, tại km128+740 Quốc lộ 6 dốc đoạn cây xăng Đồng Bảng lên Mai Châu đã xảy ra sạt lở đất đá rơi vào xe ô tô con mang BKS 26A-0528. Lúc này trên xe ô tô có 4 người, rất may tất cả những người trên xe không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị hư hỏng và đất đá cũng làm hỏng 6 tấm hộ lan, gây ách tắc giao thông hoàn toàn 2 chiều trong nhiều giờ.

Theo những người dân sinh sống gần đó, mấy ngày nay trên địa bàn huyện Mai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, khu vực này có nhiều núi đá cao nên rất dễ xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để huy động khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông.

Cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiên khi lưu thông qua tuyến Quốc lộ 6. Ảnh: Tuệ Linh

Thời điểm này, đang vào mùa mưa, có nơi mưa to khiến mặt đường trơn trượt, nguy cơ sạt lở đất đá thường xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, người dân, các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua những đoạn đường đèo dốc, núi cao cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.