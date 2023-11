Kinh hoàng vụ tai nạn xe máy chở 4 người tông trực diện xe tải, 3 người tử vong

Sáng 2/11, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường ĐT 767 làm 4 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 3h10 sáng cùng ngày, xe tải mang BKS: 60C-377.13 chạy trên đường ĐT 767 theo hướng đi từ huyện Vĩnh Cửu về huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực thuộc địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì xe này bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với xe máy mang BKS: 60B9-117.23 đang chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên đường ĐT 767 khiến 4 người thương vong. Ảnh: T.B

Cú tông với lực kinh hoàng khiến 4 nam thanh trên xe máy văng xuống đường, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: Anh N.T. (chưa rõ nơi cư trú), anh T.Q.Đ. (28 tuổi) và N.P.G. (22 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu). Riêng anh N.V.C. (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.