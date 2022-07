Hấp dẫn với trải nghiệm nằm nghe sóng vỗ, bước ra là biển ở Cô Tô

Đảo Cô Tô được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ. Theo một số sách cổ, tên đảo Cô Tô xưa gọi là "Cầu Đầu", nghĩa là nơi nhiều núi chụm lại giữa biển. Hai chữ "Câu Đầu" đọc theo tiếng Hoa là " Cú Xú" , từ đó người Việt phiên âm thành Cô Tô như hiện nay. Đảo Cô Tô nằm ở phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Cách Hà Nội khoảng 190 km, đây là địa điểm thu hút rất đông du khách mỗi dịp hè về.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô. Du khách Bùi Hạnh chụp ảnh tại đường ra Âu Cảng. Ảnh: NVCC

Những năm gần đây giao thông đi lại đã thuận tiện, thuyền ra đảo cũng là những tàu thuyền hiện đại, chạy nhanh khiến cho việc di chuyển ra đảo Cô Tô không còn mất nhiều thời gian. Vì vậy mà đảo không chỉ thu hút các gia đình ra đây nghỉ dưỡng mà còn thu hút rất đông các bạn trẻ ra đảo vừa để nghỉ dương, vừa khám phá, trải nghiệm và check-in.

Trong số những số những bạn trẻ đó, bạn Bùi Hạnh – du khách đến từ Vĩnh Phúc. Sau chuyến du lịch của mình, du khách đã có những chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Cô Tô cùng Dân Việt.

Theo du khách Bùi Hạnh, để đến được Cô Tô, xuất phát từ Hà Nội, thì nên đặt nhà xe có thể giường nằm hoặc xe khách ngồi với nhiều khung giờ khởi hành khác nhau. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của bạn Bùi Hạnh, muốn tận dụng thời gian chơi lâu ở Cô Tô nên cô đã chọn khởi hành vào lúc 1h sáng và đến cảng Cái Rồng Hạ Long là 5h30, giá vé xe là là 180.000 đồng/người.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch tại đảo Cô Tô, nhưng tôi cảm thấy quá tuyệt vời, mọi thứ đều suôn sẻ chỉ duy nhất do tôi chủ quan, nghĩ mình là dân sông nước nên lúc lên tàu ra đảo tôi đã không uống thuốc say và bị bị say sóng đến mức suốt hành trình ra đảo, tôi ngồi trong toa lét nhiều hơn ngồi bên ngoài. Đây là một bài học kinh nghiệm, tôi muốn nhắc các bạn, nếu có ra đảo Cô Tô, đi tàu thì không nên chủ quan, hãy uống thuốc chống say để đảm bảo sức khỏe", Bùi Hạnh chia sẻ.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô khi di chuyển trên đảo

Khi đến Cô Tô , sẽ có xe điện của homestay đón khách tại cảng. Để tiện di chuyển và khám phá Cô Tô, du khách có thể thuê xe máy của homestay với giá 600.000 đồng/4 ngày đã bao gồm xăng. Đây là giá thuê rất hợp lí trong thời điểm giá xăng tăng cao.

Kinh nghiệm lựa chọn homestay tại Cô Tô

Bùi Hạnh tâm sự: "Điều tuyệt vời nhất của chuyến đi vừa rồi với tôi là chọn được một homestay tuyệt vời. Chủ homestay ở đây rất tâm lý tạo cho mình cảm giác như đang đi du lịch ở chính nhà mình vậy.

Giá cả thì rất rẻ từ giá phòng đến ăn uống, Đặc biệt home mình chọn có bãi biển riêng, rất gần biển, cảm giác sáng mở mắt thấy luôn bãi biển và tối ngủ nghe được tiếng sóng vỗ. Chúng tôi nghỉ ở homestay Thủy Hoàng với giá phòng là 450.000 đồng/phòng đơn view biển ngày thường".

Đồ ăn ở Cô Tô cũng rất đa dạng và có giá rất rẻ, BBQ ở đây được ăn cạnh bờ biển giúp du khách tận hưởng không gian tuyệt vời trên đảo. Ngoài ra du khách còn được mọi người trong homestay dẫn đi trải nghiệm bắt còng gió, câu cá,... Đây là trải nghiệm rất thú vị với khách du lịch.

Theo kinh nghiệm du lịch Cô Tô, du khách sẽ được tận hưởng trải nghiệm bước ra là biển ở Cô Tô. Ảnh: NVCC.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô: Nên uống thuốc say trước khi lên tàu

Theo chia sẻ của du khách đến từ Vĩnh Phúc: "Khi đến nơi, do say sóng nên chúng tôi đã nghỉ ngơi đến 12h30 và dùng cơm đặt tại homestay. Đến 15h30 mới bắt đầu hành trình khám phá với mục tiêu đi Hải Đăng .

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô. Nhiều địa điểm đẹp như tranh vẽ chờ du khách khám phá tại Cô Tô. Ảnh: NVCC.

Cách homestay 2km, chúng tôi tìm ra con đường cây phi lao quá đẹp và bãi biển hoang sơ với biển xanh cát trắng nắng vàng nên tôi đã dừng lại chụp ảnh mà bức nào cũng đẹp. Chụp xong cũng đã khá muộn nên quyết định quay lại homestay thay đồ để xuống khám phá thị trấn. Tới tối, chúng tôi trở về homestay và dùng tiệc BBQ với giá 350.000 đồng/suất".

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô: Nhiều địa điểm check-in đẹp "quên sầu"



Theo Bùi Hạnh, điều thú vị ở đảo Cô Tô là bất cứ đâu cũng có thể check-in, tạo dáng chụp ảnh, bởi chỗ nào cũng đẹp, du khách có thể chụp hàng nghìn kiểu ảnh không biết chán, từ dọc bờ biển cho đến con đường có rặng phi lao, ngọn Hải Đăng ngắm tìn toàn cảnh đảo Cô Tô...bản thân cô và người bạn của mình đã mải mê chụp ảnh ở bãi đá Cầu Mỵ quên cả nắng gay gắt của buổi trưa.

Bên cạnh đó, đảo cũng có nhiều trò chơi, trải nghiệm biển tại bãi Hồng Vàn như: Chèo thuyền, phi cano nước và kéo chuối sẽ có giá 100.000 đồng/người.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô. Những bãi biển đẹp mơ màng tại Cô Tô. Ảnh: NVCC.

Sau những trò chơi, du khách có thể tắm biển, nên thuê phao để đảm bảo an toàn và cẩn thận bởi có khá nhiều đá ngầm dễ bị cứa vào chân.

Theo nữ du khách điều tuyệt vời và không phải nơi nào cũng có đó là trải nghiệm dượt đuổi bắt còng.

"Tại homestay, chỗ tôi ở, những vị chủ nhà đã hứa cho chúng tôi tham gia một trải nghiệm đó là bắt còng vào ban đêm. Đúng 23h chúng tôi bắt đầu được đưa đi bắt còng. Đây là trải nghiệm đáng nhớ với chúng tôi khi được đuổi theo và bắt còng trên bãi biển. Dưới ánh đèn láng láng chiếu trên mặt cát mịn màng những chú còng chạy nhanh thoăn thoắt trốn xuống những chiếc hang cát đã đào sẵn. Chúng tôi cũng cuống cuồng chảy đuổi theo những chú còng chạy nhanh như một con gió, có những lúc mải rượt đuổi chân chạm con sóng dịu nhẹ khiến bạn như ngỡ mình đang khiến tôi quên đuổi bắt cong. Sau những pha dượt đuổi như phim "hành động" giữa chúng tôi và còng đó, chúng tôi trở lại homestay và được các vị chủ nhà cho thưởng thức món còng nướng. Đây lại thêm một trải nghiệm thú vị khi thưởng thức món ẩm thực này", du khách Bùi Hạnh chia sẻ.

Bên cạnh trải nghiệm dượt đuổi bắt còng, nữ du khách còn được chủ homestay cho tham gia trải nghiệm câu cá và ngắm hoàng hôn trên biển bằng ca nô.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô. Đây là địa điểm du lịch mà du khách có thể chụp ảnh, sống ảo ở bất cứ chỗ nào, bởi có quá nhiều cảnh đẹp có thể check-in được. Ảnh: NVCC

Với Bùi Hạnh, dù đây là lần đầu tiên đi du lịch tại đảo Cô Tô, còn chưa có kinh nghiệm, nhưng đã may mắn chọn được homestay có vị trí đẹp, chủ nhà lại chu đáo, tiếp đón niềm nở, những quán ăn ngon tuyệt vời khiến cô và bạn cảm thấy thoải mái, rất vui.

Bùi Hạnh cho hay: "Kết thúc chuyến đi tuyệt vời với nhiều trải nghiệm đẹp tại Cô Tô thì điều tôi nhớ nhất chính là con người và cảnh vật ở đây. Chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi này k chỉ một mà là nhiều lần nữa. Tôi thấy khá tiếc vì chưa đi được Cô Tô Con do sóng to nên các đơn vị không nhận tua đi bãi Vàn Chảy. Nếu có dịp quay lại, tôi nhất định sẽ khám phá địa danh nổi tiếng này"

Bật mí riêng, Bùi Hạnh cho biết, tổng chi phí cho chuyến đi là 5.500.000 đồng/ người. Đây là chi phí đã bao gồm cả quà mua về.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô vào tháng 9 (tháng đẹp nhất trong năm). Phương tiên di chuyện: Nên đặt combo gồm cả vé xe giường nằm Hà Nội- Cảng Cái Rồng, vé tàu khứ hồi, xe máy đi lại và bữa tối. Combo siêu rẻ và tiện lợi chỉ 1.500.000 đồng cho toàn bộ chuyến đi. Biển Cô Tô nước rất xanh và vắng người, tha hồ chụp ảnh nhé mọi người. Do ở trên đảo nên đồ ăn chủ yếu là hải sản. Du khách nếu đi đoàn đông thì nên đặt trước đồ ở nhà hàng có điều hoà hoặc đến Cô Tô hỏi người dân các quán ăn. Giá đồ ăn như bún hải sản, cơm rang… khoảng từ 45.000 – 65.000 đồng/món. Ở bãi biển Hồng Vàn là vui nhất vì có nhiều trò: chèo thuyền kayak, đi cano, phao chuối, nhà phao…