Kinh nghiệm lái xe ô tô số tự động lên xuống dốc

Khi xuống dốc, xe sẽ bị rơi vào tình trạng chạy theo quán tính. Xe càng to trọng lực càng lớn tốc độ càng cao thì quán tính của xe càng lớn. Nếu chạy bằng số càng cao xuống dốc thì quán tính của xe cũng càng lớn, khi xe chạy xuống nhanh vượt ý muốn buộc chúng ta phải phanh, phanh càng nhiều thì phanh càng nóng. Phanh càng chóng hỏng do má phanh bị mòn hoặc cháy đèn, có trường hợp do má phanh cũ mòn nhiều chất lượng giảm đáng kể hoặc má phanh dán bị lỗi chế tạo khi xe phanh gấp đã bong cả má phanh rơi ra ngoài.

Vì những lý do trên nên khi lái xe xuống dốc, người lái nên giảm tối đa việc dùng phanh, chỉ phanh khi thực sự cần thiết nếu ít phanh xe sẽ chạy nhanh quá vì thế chúng ta cũng phải biết sử dụng hộp số đúng kỹ thuật. Việc này là hết sức cần thiết vì liên quan đến an toàn.







Kỹ thuật lái xe số tự động lên xuống dốc

Để xuống đèo dốc an toàn chúng ta nên tùy độ dốc thực tế, tình trạng địa lý, địa hình cũng như tình trạng tham gia giao thông mà quyết định sẽ để cần số ở vị trí nào. Tốc độ an toàn cho xe khi xuống dốc là tốc độ mà người lái vẫn làm chủ được khi xuống dốc mà ít phải dùng phanh, lúc này xuống dốc bằng ga là chủ yếu mà vẫn đảm bảo xe không đi theo quán tính.

Trên tất cả các xe số tự động ngoài các vị trí truyền thống còn có thể các vị trí được đánh số và số lần các vị trí số này phụ thuộc vào số lượng số của hộp số. Về cơ bản những số 3, 2, 1 (hay L) trên các loại hộp số tự động chỉ dùng để phanh động cơ khi lái xe xuống dốc.

Phanh động cơ là chức năng nhờ lực cản của động cơ để giảm bớt quán tính của xe khi xuống dốc. Ví dụ ở vị trí đánh dấu số 3 thì hộp số tự động chỉ đến số cao nhất là số 3 và tương tự như vậy cho vị trí được đánh dấu số 2, 1. Dù là số sàn hay số tự động đều cũng phải sử dụng chức năng phanh động cơ khi xuống dốc, sự khác nhau của 2 dòng xe này là:

Xe số sàn phải đạp côn và đệm phanh rồi mới về số Xe số tự động chỉ cần đệm phanh rồi dùng tay phải để gạt cần số về một trong các vị trí số 3 hoặc 2 hoặc L.

Khi chúng ta lái xe số AT (tự động) xuống dốc mà thấy xe trôi nhanh ngoài ý muốn, thì ngay lập tức đệm phanh và gạt cần số xuống 1 trong các vị trí số 4, 3, 2 nếu xe vẫn lao theo quán tính chúng ta cần nhanh chóng đệm phanh và chuyển xuống cấp số thấp hơn. Vì nếu ở cấp số mà chưa đủ lực phanh động cơ thì xe vẫn trôi theo quán tính, vượt quá tốc độ mà người lái có thể làm chủ.

Nhưng nếu chọn số quá thấp khi xuống dốc thì xe sẽ bị gằn vòng tua máy lên cao, khi đi như vậy rất hại xe và người lái sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển xe lúc đó bạn nên chọn cấp số cao hơn. Tuy nhiên nếu chọn số quá cao xe sẽ chạy bằng quán tính quá lớn phải phanh nhiều dẫn đến rủi ro hư hỏng phanh dẫn đến nguy hiểm. Vì vậy phải nhanh chóng đệm phanh và chuyển xuống cấp số thấp hơn.

Khi để cần số ở vị trí phù hợp với từng con dốc ta có thể lái xe xuống dốc an toàn vẫn có thể làm chủ tốc độ, có thể phanh lại khi cần thậm chí dừng hẳn xe trong trường hợp cần thiết. Để xe chạy bằng quán tính vượt quá tốc độ rồi mới phanh liên tục khi xuống dốc là việc làm sai kỹ thuật, để người lái và hành khách trên xe vào tình trạng nguy hiểm.

Nếu phanh động cơ ở vị trí số lớn quá để xe chạy quá nhanh rồi mới giảm số thì cũng sai kỹ thuật vì khi xe đang chạy quá nhanh mà về số có thể làm xe khựng lại thậm chí có thể làm hỏng hộp số. Trước khi vào cua chúng ta phải tăng tốc độ, bắt đầu vào cua thì xoay vô lăng nhẹ nhàng vừa đủ để chuyển hương ôm cua theo cảm giác lái và tốc độ vào cua mà chúng ta quay vô lăng, tránh quay vô lăng quá nhiều làm xe bị lắc đuôi. Khi hết cua thì nhẹ nhàng từ từ trả lái, lúc này tránh trả lái quá gấp và tuyệt đối không được thả cho vô lăng tự quay.

Kỹ thuật lái xe ô tô khúc cua

Đối với những khúc cua có độ dốc lớn ngoài việc giảm ga trước khi vào cua, chúng ta cũng cần phải chuyển xuống cấp số thấp để phanh động cơ. Và khi vào cua chân ga cũng nên thả lỏng không đạp ga, quay vô lăng để xe chạy theo quán tính nếu cần có thể đệm phanh nhẹ nhàng để giảm bớt tốc độ. Chuẩn bị hết góc cua thì nhẹ nhàng đệm ga trả lái, cách để chúng ta đảm bảo an toàn khi đi đường đèo dốc là không nên thay đổi tốc độ đột ngột quá lớn không nên phanh gấp nhưng trong những trường hợp khẩn cấp vẫn có thể phanh để dừng được xe.

Khi lái xe xuống dốc mà gặp phải đường trơn cộng với mặt đường có nhiều bùn đất bạn càng phải thận trọng cho dù xe bạn hiện đại đến đâu đi chăng nữa. Gặp phải tình huống này người lái nên cố gắng chạy xe ở tốc độ ổn định không đánh lái gấp, không phanh gấp hãy lái xe ở tốc độ thấp nhất có thể nếu đường có nhiều vũng bùn nước thì càng phải cẩn thận hơn. Với những kinh nghiệm về kỹ thuật lái xe số tự động lên xuống dốc mong là sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn trên chặn đường của mình.