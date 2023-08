"Kình ngư" Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ giã từ ĐT bơi Việt Nam

Sau khi cùng ĐT bơi Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới 2023 ở Nhật Bản (kết thúc ngày 31/7), Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ không tham gia thêm bất cứ giải đấu nào của ĐT bơi Việt Nam.

Thực tế, theo chia sẻ từ Kim Sơn, anh đã xin từ giã ĐT bơi quốc gia Việt Nam từ ngày 10/6.

Chia sẻ với PV Dân Việt, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn cho hay: "Tôi đã có ý định nghỉ từ thời điểm SEA Games nhưng được mọi người động viên nên cố gắng tiếp tục thi đấu. Đến ngày 10/6, tôi đã xin nghỉ ở đội tuyển và đến ngày 10/8 thì chính thức nghỉ. Tôi đã từng nghĩ sẽ cố đến SEA Games 2027 được tổ chức ở Malaysia, nơi đầu tiên đưa tôi đến với đội tuyển và cũng là nơi kết thúc, nhưng tôi đành gác lại để tập trung cho đội địa phương và việc học tập".

Đây cũng là lý do Kim Sơn không có tên trong danh sách ĐT bơi Việt Nam tham dự ASIAD 19. Hiện tại, một số đồng đội của Kim Sơn ở đội Đà Nẵng đang tập huấn tại Hungary nhưng VĐV sinh năm 2002 đã xin HLV cho ở nhà để anh hoàn thành việc thi hết môn đại học do thời gian trước bận thi đấu SEA Games 32 nên chưa kịp thi.

"Kình ngư" Nguyễn Hữu Kim Sơn giã từ ĐT bơi Việt Nam.

Ngoài tập luyện và học tập, thời gian gần đây, Kim Sơn còn nhận lời tham dự một show thời trang. Nói về việc có thể gia nhập làng giải trí, Kim Sơn tiết lộ: "Về tương lai thì tôi chưa biết, nhưng hiện tại, tôi đang được nghỉ hè và nghỉ tập luyện, vậy nên tôi cũng tham gia một show diễn thời trang để có nhiều trải nghiệm mới. Tôi cũng còn trẻ mà".



Đề cập tới việc mình bị cộng đồng mạng liên tục réo tên vì từng có những phát ngôn, hành động nhắm vào Hoa hậu Ý Nhi, Kim Sơn bày tỏ: "Tôi cảm thấy bình thường, nếu ai yêu thương tôi, họ sẽ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và động viên tôi, còn người không yêu thương tôi thì dù tôi nói gì họ cũng không thích".

Kim Sơn sinh năm 2002 tại TP.HCM nhưng hiện thuộc biên chế đội bơi Đà Nẵng. Năm 2017, anh xuất sắc giành HCV nội dung 400 m hỗn hợp nam tại SEA Games 29 ở Malaysia với thành tích 4 phút 22 giây 12. Với thành tích này, Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 14 năm trước đó và trở thành nam kình ngư đầu tiên giành HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung này. Đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Sơn.

Nguyễn Hữu Kim Sơn khi tham dự SEA Games 32 tại Campuchia hồi tháng 5/2023. Ảnh: Facebook Kim Son Nguyen Huu.

Tại SEA Games 30, Kim Sơn giành hai HCĐ nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân và 1.500 m nam. Tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam, anh giành một HCV (400 m tiếp sức tự do nam) và hai HCB (800 m tự do, 1.500 m tự do). Đến SEA Games 32, Kim Sơn giành một HCV (4x200 m tiếp sức tự do nam) và một HCB (1.500 m tự do).

Với những đóng góp to lớn cho thể thao Việt Nam, Kim Sơn từng được vinh danh Top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc (2017), Vận động viên trẻ của năm tại Cup Chiến thắng 2017, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2022), Huân chương Lao động hạng Ba (2022)...