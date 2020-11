‘Kinh tế toàn cầu ảm đạm, “bếp lửa” của nền kinh tế Việt Nam vẫn sáng’

Đó là chia sẻ của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại "Diễn đàn kinh tế 2021: Điểm tựa phục hồi và phát triển kinh tế" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - VCCI tổ chức chiều 24/11.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI nhận định về kinh tế Việt Nam

Thế ba chân kiềng của nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững

Phát biểu khai mạc, TS Vũ Tiến Lộc cho biết, Việt Nam đã trải qua 3/4 của năm 2020 đầy giông bão do đại dịch COVID-19 gây ra. Nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề, các tổ chức quốc tế có uy tín đều đồng loạt hạ mức tăng trưởng dự báo và bức tranh kinh tế thế giới ngày càng trở nên bi quan hơn.

Tuy vậy, theo Báo cáo Cập nhật triển vọng và phát triển châu Á 2020 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 2,8% trong năm 2020 và dự kiến sẽ tăng 6,3% trong năm 2021.

Đáng chú ý, báo cáo đánh giá Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác, triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Việt Nam có triển vọng được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay.

"Năm 2020, Việt Nam duy trì được tăng trưởng dương đã là kỳ tích. Việt Nam đã thành công trong thực hiện mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh và phát triển sản xuất kinh doanh", Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Chủ tịch VCCI so sánh: "Trong bối cảnh đen tối của nền kinh tế toàn cầu thì "bếp lửa" của nền kinh tế Việt Nam vẫn sáng đèn". Cụ thể, ba chân kiềng của nền kinh tế vẫn giữ vững. Ba chân kiềng đó gồm: đổi mới thể chế mạnh mẽ; hội nhập vẫn đang thúc đẩy và chuyển đổi số đang được thực thi mạnh mẽ. "Đây là ba chân kiềng trong bếp lửa của nền kinh tế Việt Nam, là động lực tăng trưởng", TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bổ sung: "Dịch COVID-19 đã tác động xấu đến gần như tất cả các ngành. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với cả nền kinh tế và doanh nghiệp. Nhưng càng khó khăn, càng phải cầm cự, duy trì năng lượng để khi cơn bão dịch đi qua, các doanh nghiệp có thể lại vươn lên mạnh mẽ".

"Điểm tựa để phục hồi và duy trì tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian tới là sản xuất và xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công và đầu tư tư nhân, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các lĩnh vực có lợi thế so sánh, cạnh tranh của Việt Nam như dệt may, da giầy, thủy sản, nông sản, bán lẻ, du lịch, giải trí, y tế công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ, bất động sản, hạ tầng, khởi nghiệp sáng tạo… tiếp tục là xu hướng đầu tư, kinh doanh năm 2021. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn, gắn với chuyển đổi số, công nghệ sẽ chi phối mạnh mẽ", TS Võ Trí Thành nhận định.

TS Võ Trí Thành chỉ ra những điểm tựa để phục hồi và duy trì tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian tới

Xu hướng kinh doanh và hướng đi mới sau đại dịch COVID-19

Đánh giá về xu hướng và hướng đi mới sau đại dịch COVID-19 tại Diễn đàn, ông Vũ Tú Thành – Phó Giám đốc điều hành khu vực, Hội đồng kinh tế Hoa Kỳ - ASEAN cho biết, có 6 vấn đề cần lưu ý gồm: tác động không đồng đều của đại dịch, những cơ hội mới từ các nền tảng số, cơ hội từ phát triển hạ tầng năng lượng, cơ hội đầu tư vào ngành chăm sóc sức khoẻ, cơ hội từ xu hướng sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội từ sản xuất hàng xuất khẩu tận dụng EVFTA và RCEP.

Cụ thể hơn, theo ông Thành, tác động không đồng đều của đại dịch được thể hiện về y tế và kinh tế, châu Âu và Hoa Kỳ đang chịu tác động nặng nề nhất; Châu Á có sức chống chịu tốt hơn; ASEAN là một điểm sáng của châu Á trong đó có Việt Nam. Tác động không đồng đều còn thể hiện ở các doanh nghiệp lớn thường bị ảnh hưởng nhiều hơn với nguyên lý"thuyền to sóng cả".

Chính vì vậy, kinh tế Internet là một điểm sáng trong bức tranh đại dịch tối tăm mà Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng 5% trong khu vực ASEAN. Trong đó, có một loạt nhóm hàng tăng trưởng mạnh liên quan đến thương mại điện tử như may mặc, hàng điện tử và thực phẩm. Những mảng như cho vay hay dịch vụ giáo dục, giải trí, nội dung số cũng tăng mạnh.

Xét về quy mô nền kinh tế Internet, Việt Nam đang được đánh giá ở mức 14 tỷ đô, ngang ngửa Thái Lan và chỉ xếp sau Indonesia. Nhìn sâu vào bức tranh này sẽ thấy, lượng khách hàng tăng đột biến từ 30-50%, đây là con số mà các ngành kinh doanh mơ ước.

Một ưu thế khác đó là đa số khách hàng đến từ khu vực thành thị, với những ưu điểm về sức mua, cơ sở hạ tầng với nền tảng công nghệ tốt, cùng mức thu nhập bình quân cao,... Trong tương lai, nếu đại dịch vẫn còn tiếp tục, giao dịch Internet sẽ còn tăng"nóng" với các nhóm ngành tiêu biểu như gọi xe điện tử, giao nhận thức ăn, tài chính ngân hàng,...

Riêng dịch vụ tài chính số, Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất trong khu vực, cụ thể là ứng dụng internet trong ngân hàng. Dự báo trong tương lai gần, các nhóm ngành mà đầu tư nước ngoài sẽ đổ tiền vào gồm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và một số dịch vụ khác như phát triển hạ tầng, năng lượng, đòi hỏi nguồn đầu tư lớn.

"Chúng ta cần tận dụng hội nhập kinh tế quốc tế và sắp xếp lại cung ứng toàn cầu, đặc biệt không quên tập trung đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực thương mại điện tử đang thắp sáng bức tranh kinh tế hiện nay" – ông Vũ Tú Thành nhấn mạnh.