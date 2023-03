Kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy trong rừng tràm trên biên giới Kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy trong rừng tràm tại biên giới

Ngày 11/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang), cán bộ, chiến sĩ đang phối hợp với dân quân, công an xã tiếp tục huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả vụ đám cháy tại khu vực rừng tràm ở xã biên giới Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

