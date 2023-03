Chiều 9/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Phú Hội, Bộ đội Biên phòng An Giang, cho biết, trưa cùng ngày, nghe tin báo có một ghe chở lúa của người dân bị chìm, Đồn Biên phòng Phú Hội đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, người dân khắc phục hậu quả, trục vớt phương tiện, hàng hóa, ổn định tâm lý cho người dân.

Cán bộ, Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội trục vớt phương tiện, số lúa bị chìm trên sông. Ảnh: Chiến Khu

Cụ thể, vào khoảng 10h20 ngày 9/3, bà Nguyễn Văn Đẹt, Trưởng ấp Phú Trung, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang báo tin việc một ghe chở lúa đang lưu thông trên sông Châu Đốc (hướng xã Nhơn Hội về xã Vĩnh Hội Đông) bất ngờ bị chìm ở khu vực cầu số 12, thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú.

Qua thông tin ban đầu, ghe bị chìm mang biển kiểm soát 25001, trọng tải 150 tấn, loại ghe sắt, đang vận chuyển 129 tấn lúa tươi, do anh Võ Văn Phết, (SN 1991, hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển.

Hiện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Chiến Khu

Ngay khi nhận tin, Đồn Biên phòng Phú Hội đã huy động 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, người dân khắc phục hậu quả, trục vớt phương tiện, hàng hóa, ổn định tâm lý cho người dân.

Ước tính ban đầu, vụ tai nạn chìm ghe thiệt hại tài sản 450 triệu đồng.

Hiện, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục hậu quả vụ tai nạn, trục vớt số lúa bị chìm, đồng thời kịp thời động viên tư tưởng gia đình.