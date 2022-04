Kon Tum: Cảnh báo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/4, Công an tỉnh Kon Tum đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo Công an tỉnh này, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các dịch vụ giả mạo số điện thoại, mạo danh cán bộ của cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để gọi điện cho người dân nhằm gây sức ép, khiến họ hoang mang, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng này hoặc cung cấp thông tin đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Điển hình như, ngày 23/8/2021, bà N.T.L (59 tuổi, trú tại huyện Sa Thầy) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ với đầu số 808, phía đầu dây bên kia tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, Công an TP.Hà Nội. Người này thông báo rằng, Công an TP. Hà Nội đang điều tra bà L vì có liên quan đến 1 vụ tai nạn giao thông gây chết người rồi bỏ trốn. Thấy vậy, bà L. hoảng sợ đồng thời phủ nhận không liên quan chuyện đó vì nhiều tháng nay không ra khỏi địa phương do dịch bệnh.

Hiện nay, thủ đoạn mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa

Ít phút sau, người này tiếp tục gọi điện lại cho bà L. Người này cho biết đang điều tra về việc bà L liên quan đến vụ buôn bán ma túy có số tiền gần 7 tỷ đồng. Bà L tiếp tục phủ nhận thì người này cho biết , nếu bà muốn chứng minh mình trong sạch thì phải gửi tất cả tiền vào số tài khoản của vị đại tá kia để tạm giữ, sau này điều tra xong sẽ hoàn trả lại. Đồng thời, người này cũng cho biết vì vụ việc đang trong quá trình điều tra nên yêu cầu bà L. phải tuyệt đối giữ bí mật ngay cả với chồng, con và gia đình.



Quá hoảng loạn, bà L. liền bán vàng, rút tiền trong thẻ tiết kiệm rồi gửi vào 2 số tài khoản của vị đại tá tự xưng. Tổng cộng, bà L. đã 5 lần gửi vào 2 số tài khoản trên với tổng số tiền lên đến 292 triệu đồng. Sau khi đã chuyển hết số tiền đang có, bà L. liên hệ lại với các số điện thoại trên thì không thể liên lạc được.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Kon Tum đề nghị người dân cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà… cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định hoặc đăng nhập tài khoản ngân hàng trên các ứng dụng "lạ". Cơ quan thực thi pháp luật nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc qua mạng.