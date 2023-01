Kon Tum: Tích cực giữ gìn an ninh biên giới trong dịp Tết Kon Tum: Tích cực giữ gìn an ninh biên giới trong dịp Tết

Nhằm duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên cột mốc và bảo vệ an toàn biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

