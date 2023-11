Kosy Lita Ha Nam thỏa mãn 3 giá trị: an cư, đầu tư, giải trí

An cư lâu dài



Ngày nay, việc sở hữu nhà ở không đơn thuần chỉ là mua nơi để an cư mà còn là câu chuyện tìm kiếm giá trị gia tăng trải nghiệm cuộc sống. Khi xã hội ngày càng phát triển, mơ ước về một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với không gian sống trong lành, tách biệt với trung tâm đô thị chật trội trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản ghi nhận một bộ phận lớn người dân có xu hướng lựa chọn sinh sống tại các khu vực vùng ven. Theo đó, họ thường lựa chọn những khu đô thị hiện đại, có không gian sống xanh, tích hợp đầy đủ các dịch vụ tiện ích giáo dục, y tế, giải trí…

Phối cảnh khu đô thị Kosy Lita Ha Nam.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá nơi cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đón đầu làn sóng giãn dân từ Thủ đô, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường địa ốc.

Dự án "ghi điểm" với việc triển khai theo mô hình quy hoạch mở – một trong những xu hướng nhà ở trong tương lai đang được ưa chuộng hiện nay. Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu "một bước xuống phố" mà còn thỏa mãn ước mơ cho cư dân về một chốn an cư lâu dài với môi trường trong lành, thoáng đãng, tách biệt với khói bụi.

Đặc biệt, việc bố trí hàng loạt các tiện ích ngay ngưỡng cửa còn mang lại sự trải nghiệm tối đa cho các thế hệ cư dân trong khu đô thị như: trung tâm thương mại, công viên cây xanh, quảng trường, hồ điều hòa, trường mầm non, các khu vui chơi ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng, vườn BBQ, vườn dưỡng sinh…

Đầu tư vững chãi

Bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu về một chốn an cư lâu dài, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam còn "lọt mắt xanh" của giới đầu tư nhờ các dòng sản phẩm dẫn đầu xu hướng.

Phối cảnh tuyến phố shophouse mặt đường 28m khu đô thị Kosy Lita Ha Nam.

Nổi bật phải kể đến "bộ đôi" shophouse và shopvilla mặt đường 28m, đấu nối trực tiếp với đường Quốc lộ 38 thuộc địa phận thị xã Duy Tiên. Với lợi thế về giao thương khi nằm trên mặt đường lớn, chủ nhân có thể dễ dàng khai thác kinh doanh nhiều ngành nghề hấp dẫn như nhà hàng, quán café, shop thời trang, siêu thị mini, quán karaoke,…

Đánh giá về tiềm năng của hai dòng sản phẩm này, một nhà đầu tư lâu năm cho biết: hiện tại nguồn cung bất động sản gần các khu công nghiệp tại Hà Nam rất ít, nhất là các dự án có quy hoạch bài bản. Shophouse và shopvilla vẫn còn là loại hình mới mẻ trên thị trường do đó có nhiều tiềm năng phát triển.

Trong khi đó, với lợi thế nằm kề cận 4 KCN Đồng Văn có quy mô lớn, mỗi năm thu hút hàng nghìn lao động, chuyên gia đến sinh sống và làm việc, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam còn dễ dàng hấp thụ nguồn khách khổng lồ từ mọi phía. Khi nhu cầu trao đổi, mua bán gia tăng, điều này sẽ góp phần thúc đẩy cho các hoạt động thương mại tại các căn shophouse, shopvilla diễn ra sôi động, là tiền đề tăng giá cho các sản phẩm bất động sản khác trong khu đô thị.

Giải trí thời thượng

Ngoài việc thỏa mãn nhu cầu an cư và đầu tư, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam còn tạo được sức hút trên thị trường nhờ việc phát triển hệ tiện ích đồng bộ, nâng cao giá trị tinh thần và "chất sống" riêng cho cộng đồng cư dân tương lai.

Điểm nhấn phải kể đến là đại lộ thương mại The Sun, tâm điểm mua sắm – vui chơi giải trí sầm uất, nơi quy tụ của chuỗi cửa hàng sang trọng với các thương hiệu nổi tiếng. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội đường phố đặc sắc suốt bốn mùa quanh năm.

Với tinh thần "downtown that never sleep", The Sun được định vị trở thành khu phố không ngủ, mang đến những trải nghiệm giải trí đẳng cấp với đa dạng các tiện ích có thể kể đến như: quán bar, pub, karaoke, wine lounge,…

Chưa kể, theo quy hoạch của tỉnh, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam còn tích hợp trung tâm thương mại với quy mô hơn 8.600m2, gồm 7 tầng dịch vụ với đa dạng các loại hình từ thời trang, mỹ phẩm, khu tập Gym, Spa, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực….

Cộng hưởng hàng loạt các ưu thế, Kosy Lita Ha Nam không chỉ là chốn an cư, đầu tư mà còn là "điểm hẹn" lý tưởng dành cho giới thành đạt Hà Nam và Thủ đô Hà Nội.