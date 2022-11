Kỳ lân công nghệ Sky Mavis hé lộ "bí quyết" xây cộng đồng hơn 2 triệu người cho Axie Infinity

Sky Mavis - nhà sáng lập tựa game nổi tiếng toàn cầu Axie Infinity, cùng lãnh đạo của Kyber Network, Coin98 Finance và Ascend Vietnam Ventures có buổi thảo luận về chủ đề “Phát triển cộng đồng bền vững cho dự án blockchain” trong bối cảnh nhiều dự án đang chờ thời cơ ra mắt thị trường giai đoạn tới.

Lãnh đạo các công ty công nghệ blockchain toàn cầu thảo luận về chiến lược để phát triển cộng đồng cho dự án Blockchain. Ảnh S-World

Bệ phóng đưa Sky Mavis thành kỳ lân công nghệ thế giới

Nhìn lại quá trình phát triển, Axie Infinity, tựa game NFT được phát triển bởi kỳ lân công nghệ Sky Mavis do Nguyễn Thành Trung và 4 thành viên đồng sáng lập, ban đầu chỉ có khoảng 500 người chơi khi cho ra mắt vào năm 2018. Trải qua nhiều biến cố cũng như biến động thị trường, đến nay, cộng đồng này đã lớn mạnh với khoảng 2,8 triệu người dùng ở khắp nơi trên thế giới, được đánh giá là một trong những game thành công nhất cho xu hướng “play to earn” (chơi để kiếm tiền) những năm qua và tiếp theo là “play and earn” (chơi và tạo thu nhập) .

Các mô hình nhà phát triển game truyền thống thường thu tiền từ việc bán các vật phẩm game hay những trung gian phát hành game có thể nắm giữ 20-30% khối lượng giao dịch. Trong khi đó, Jeffrey Zirlin, đồng sáng lập và Giám đốc tăng trưởng của Sky Mavis, khẳng định mô hình như Axie Infinity giảm biên lợi nhuận đáng kể so với những phương thức hiện hành và cho phép 95% giá trị quay trở lại cho người dùng như một cách để xây dựng một cộng đồng gắn kết và ủng hộ dự án.

Xuất phát từ tầm nhìn này, Jeffrey chia sẻ 3 nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình công ty xây dựng cộng đồng “lớn mạnh và bền vững” của mình đó là: Trao thưởng cộng đồng, đồng sáng tạo nội dung, và đồng sở hữu tài sản số.

Cụ thể, từ những ngày đầu, Sky Mavis tận dụng các cộng đồng khác sẵn có từ những game như CryptoKitties để trở thành kênh phân phối cho Axie Infinity. Nhóm sáng lập đã thu hút những thành viên đầu tiên một cách thủ công bằng cách tặng các “thú cưng” hay “trứng” Axie cho họ và khuyến khích họ tham gia chơi thử game.

“Một số startup không thể tồn tại vì họ không sẵn sàng làm việc tận nơi, đi đến những nơi mà người dùng tiềm năng có mặt và thu thập những người chơi đầu tiên một cách thủ công”, Jeffrey nhấn mạnh. “Tôi cho rằng những người dùng chúng tôi nhắm đến từ những ngày đầu chính là điều quan trọng đã dẫn dắt và cho phép chúng tôi tạo dựng một cộng đồng những đại sứ thực sự có cùng tầm nhìn với mình.”

Công ty tiếp đến cộng tác với chính cộng đồng của mình để tạo ra các nội dung do người dùng sáng tạo (user-generated content) như các video, bài hát, hình ảnh trong game. Chính điều này cũng giúp thu hút sự chú ý của những người mới về sự độc đáo của cộng đồng và thúc đẩy họ muốn trở thành một phần trong đó. Có thể nói, Sky Mavis đã biến trải nghiệm này thành “một hoạt động giải trí, một trải nghiệm vui vẻ để gắn kết với mọi người”.

Eddie Thái cũng cho biết chính việc tạo ra một cách hiệu quả các nội dung từ người dùng cũng như sự giao tiếp cởi mở và trung thực giữa các thành viên và giữa công ty với cộng đồng đã cho thấy chiều sâu của dự án, góp phần quan trọng trong việc tham gia đầu tư của quỹ 500 Startups vào Sky Mavis ngay từ năm 2018, 2019.

“Tôi đánh giá dựa trên niềm tin cộng đồng vào tầm nhìn dài hạn mà nhóm nhà sáng lập đặt ra ban đầu”, Eddie cho biết. “Đó là một cộng đồng dài hạn và nó thực sự có ích trong những thời kỳ khó khăn mà Sky Mavis đã trải qua trong gần năm năm qua”.

Việc Sky Mavis nhanh chóng nhận được đầu tư lớn sau đó từ các quỹ đầu tư toàn cầu và trở thành kỳ lân công nghệ của Việt Nam và thế giới với định giá 3 tỷ USD chỉ sau 4 năm phát triển là minh chứng rõ rệt cho chiến lược khai thác sức mạnh cộng đồng này.

Đến nay khi đã sở hữu một trong những cộng đồng lớn nhất thế giới về trò chơi Web3 trên mạng xã hội Discord, Sky Mavis đang mở rộng cộng đồng bằng cách áp dụng lý thuyết cảm xúc trong game mà Jeffrey gọi là “7 tội lỗi của con người”: Tự hào, tham lam, ham muốn, đố kỵ, tham ăn, phẫn nộ và lười biếng. Các cảm xúc được startup này chuyển thể thành các trò chơi, trong đó đặc biệt là tính năng nâng cấp các bộ phận và phụ kiện của nhân vật Axie dưới dạng tài sản số NFT mà người dùng được sở hữu - điều được chính người chơi ủng hộ trong một cuộc khảo sát do nhà phát triển thực hiện với cộng đồng của mình.

“Với các công ty ở thế hệ Web 2.0 mà không có cộng đồng, họ nhận phản hồi dưới dạng sự tụt giảm về doanh thu - đó là các chỉ báo trễ, hoặc cũng mất thời gian để chúng có thể đến được với cấp quản trị”, Eddie Thái nhận định. “Nhưng với thế hệ Web3, với đặc thù về cách mọi người giao tiếp, bạn có thể nhận phản hồi ngay lập tức. Điều này cực kỳ quan trọng cho tốc độ các vòng lặp phát triển sản phẩm cũng như kiểm chứng chất lượng”.

Phương thức giao tiếp với cộng đồng blockchain từ các công ty hàng đầu

Trung Nguyễn, CEO Sky Mavis, dẫn dắt buổi thảo luận cùng lãnh đạo của Coin98 Finance và Kyber Network đã nhất trí rằng cộng đồng phải được duy trì bằng việc giao tiếp các giá trị một cách hiệu quả, chân thực và minh bạch trên cả môi trường trực tuyến và trực tiếp.

Đó cũng là lý do tháng 9 vừa qua, hơn 1.000 thành viên của cộng đồng Axie Infinity khắp thế giới đã quy tụ về Barcelona tại sự kiện AxieCon lớn nhất từ trước đến nay. Từ trực tuyến, họ gặp nhau trực tiếp để xây đắp niềm tin và phát đi những thông điệp mạnh mẽ về chiến lược tiếp theo của Sky Mavis cùng cộng đồng và tầm nhìn về nền kinh tế mới của Web3. Đồng sáng lập Sky Mavis, Jeffrey Zirlin cho biết tại những buổi hội ngộ như vậy, có thể có những đội chơi game có hiềm khích với nhau nhưng khi được tiếp xúc trực tiếp, họ cảm nhận được sự thân thuộc và niềm tin và từ đó có thể mở rộng lên môi trường online sau đó.

Lê Thanh, đồng sáng lập Coin98 Finance trong buổi thảo luận tại sự kiện. Ảnh S-World

Thanh cho biết chiến lược tốt nhất chính là xây dựng một sản phẩm xoay quanh cộng đồng. Do đó các thành viên sáng lập Coin98 Finance từng nói chuyện với khoảng 200 người một ngày trong suốt 3 năm từ năm 2018 để tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng và từ đó ra mắt ví tiền điện tử (crypto wallet) đầu tiên để giúp người dùng có thể tận dụng các cơ hội lưu trữ và giao dịch tài sản số tốt hơn.

Tuy nhiên khi thời điểm cộng đồng lớn lên đến 100.000 người, nhà sáng lập không thể giao tiếp với toàn bộ thành viên mà phải tìm những kênh khác như Discord, Twitter để công bố các thông tin. Cho đến nay ví điện tử của Coin98 Wallet đã có 1,2 triệu người dùng toàn cầu và đạt vốn hóa trên 1 tỷ USD cho đồng token C98 vào tháng 8 năm 2021.

Trần Huy Vũ, CEO của Kyber Network đồng tình khi cho biết anh dành khoảng 10% thời gian để nói chuyện với cộng đồng trên Facebook, Twitter, Telegram hay Discord. Anh Vũ cho biết anh tập trung nói về sản phẩm, về thị trường và sự phát triển của đội nhóm, nhưng đặc biệt nhấn mạnh đến sự nhất quán, minh bạch trong truyền tải các giá trị của dự án tới cộng đồng.

“Mỗi khi tôi bình luận hay nói chuyện với mọi người trên các mạng xã hội, tôi cố gắng đóng góp nhiều giá trị nhất có thể một cách chuyên nghiệp và dễ hiểu. Tôi thường đề cập đến cả mặt tốt và mặt xấu”, Vũ chia sẻ. “Tôi cho rằng nếu bạn luôn làm điều đúng, luôn cố gắng giúp đỡ cộng đồng trong thời điểm khó khăn, bạn có thể xây dựng được niềm tin với họ.”

Với việc phát triển sản phẩm đột phá là một trung tâm thanh khoản tiền mã hóa đa chuỗi giúp giao dịch DeFi hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, CEO của Kyber Network cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp có thể chịu trách nhiệm và chân thực trước cộng đồng của mình.

“Chiến lược của chúng tôi là xây dựng sản phẩm và đội nhóm từ những người thực sự hiểu cộng đồng hoặc đến từ trong cộng đồng”, vị CEO cho biết. “Bởi vì tất cả những thứ chúng tôi làm trong nhiều tháng được phản ánh rất tốt trong cộng đồng. Đó là một trong những điều có sức mạnh lớn nhất bởi vì đội nhóm của chúng tôi cần một cộng đồng ủng hộ họ”.

CEO Sky Mavis Trung Nguyễn cho biết sẽ có những lúc nhà sáng lập phải đứng trước những phản hồi tiêu cực và hung hăng của cộng đồng, nhưng đồng thời đó cũng có thể là những ý kiến có phần chính xác. Ở những thời điểm đó, điều quan trọng là phải chia sẻ một cách minh bạch điều gì đang diễn ra và cố gắng truyền đạt những giải pháp đội ngũ đưa ra để giúp cộng đồng.

“Nó không chỉ là việc phản hồi mà còn là trách nhiệm. Nếu chúng ta đang cùng xây dựng, cùng chia sẻ như một cộng đồng, bạn muốn để các thành viên của cộng đồng luôn hoạt động tích cực, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, bởi vì chỉ có như vậy bạn mới có thể kéo họ lại khi mọi thứ tốt đẹp”, đồng sáng lập Sky Mavis Jeffrey nhấn mạnh.