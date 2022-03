Kỷ luật Trưởng Công an huyện và nguyên Chủ tịch UBND xã

Theo trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mới đây Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu đã họp kỳ thứ 13. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Một phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh Trang thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận báo cáo xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Sìn Hồ; ông Vũ Văn Dũng, đảng viên Chi bộ Khu 5A, Đảng bộ Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy nhận thấy ông Ngô Duy Thanh với trách nhiệm là người đứng đầu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới vi phạm quy trình, quy định trong thực thi nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật; ông Vũ Văn Dũng trong thời gian công tác giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên đã vi phạm, khuyết điểm thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, thực hiện không đúng quy trình, thủ tục quy định về chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Duy Thanh và ông Vũ Văn Dũng bằng hình khiển trách.