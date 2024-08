Kỷ lục của VĐV bơi lội Trung Quốc tại Olympic 2024 bị nghi "ăn gian"

Olympic 2024 vừa trải qua một "cơn bão" tranh luận, khi kỷ lục thế giới của vận động viên bơi lội Trung Quốc Pan Zhanle ở nội dung 100m tự do bị chỉ trích là "không thể có được bằng sức người". Màn trình diễn ấn tượng của Pan Zhanle, người đã phá kỷ lục của chính mình thêm 0,4 giây để giành huy chương vàng, đã gây ra sự nghi ngờ từ phía huấn luyện viên người Australia là Brett Hawke.



Huấn luyện viên Brett Hawke, cũng là một cựu vận động viên Olympic, đã bày tỏ sự nghi ngờ về thành tích của Pan Zhanle trên Instagram Story của mình: "Nghe này, tôi sẽ thành thật, tôi tức giận về màn bơi đó. Bạn không thể giành chiến thắng 100m tự do với chiều cao như vậy. Điều đó không thể có được bằng sức người".

Tranh cãi về kỷ lục của vận động viên bơi lội Trung Quốc tại Olympic 2024

Pan Zhanle, 19 tuổi, giúp Trung Quốc giành huy chương 100m tự do đầu tiên. Ảnh: The Sun.

Pan Zhanle, 19 tuổi, đã đánh bại Kyle Chalmers của Australia hơn một giây tại La Defense Arena, giúp Trung Quốc giành huy chương vàng 100m tự do đầu tiên. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đã được đưa ra khi Hawke, người đã nghiên cứu môn thể thao này trong 30 năm, cho rằng thành tích này không thể thực hiện được mà không có sự can thiệp nào đó.

Mặc dù vậy, Kyle Chalmers, người giành huy chương bạc, không nghi ngờ thành tích của Pan. Anh cho biết: "Tôi làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng trong cuộc đua và tin tưởng mọi người đều làm như tôi, trung thực với tinh thần thể thao. Tôi tin rằng... anh ấy xứng đáng với huy chương vàng đó".

Trước đó, tại Tokyo 2020, 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc đã dương tính với chất cấm, có tác dụng tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, họ cuối cùng được phép tham gia Thế vận hội sau khi các cơ quan chức năng chấp nhận giải thích của Trung Quốc rằng các vận động viên đã ăn đồ ăn mà không biết có chất kể trên, khi ở cùng nhau tại một khách sạn. Dù vậy, Pan không phải là thành viên của nhóm đó.

Sự tranh cãi về thành tích của Pan Zhanle tăng lên, khi nhiều thành tích bơi lội tại Paris 2024 bị đánh giá là chậm hơn dự kiến. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể do hồ bơi tại La Defense Arena nông hơn so với các Thế vận hội trước. Hồ bơi này chỉ sâu 2,15 mét, nông hơn 85cm so với hồ bơi tại Tokyo, Rio de Janeiro, London và Bắc Kinh, gây ra sự "rối loạn" lớn hơn trong nước và làm các vận động viên không thể thi đấu đúng sức.

Dù có tranh cãi, Pan Zhanle vẫn ghi dấu ấn với kỷ lục thế giới của mình. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính công bằng và minh bạch trong thể thao, đặc biệt là tại các sự kiện lớn như Olympic. Chắc chắn rằng, những tranh cãi này sẽ còn tiếp tục và yêu cầu các cơ quan thể thao quốc tế phải có những biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho các vận động viên.