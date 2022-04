Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Nhựa Tiền Phong khởi công Cầu nối yêu thương số 88

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) vừa tổ chức Lễ khởi công Cầu nối yêu thương số 88 - cầu Rạch Dung, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Lễ khởi công Cầu nối yêu thương số 88 - cầu Rạch Dung, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: NĐ

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhựa Tiền Phong cho biết, đây là cây cầu thứ 5 được Nhựa Tiền Phong xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong 14 cây cầu mà Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp đã xây dựng tại mảnh đất này.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng, sự đóng góp này của Nhựa Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành trong việc xây cầu, sẽ cùng với chính quyền địa phương, nhanh chóng cải thiện cuộc sống của người dân, góp phần thay đổi diện mạo cho các khu vực nông thôn.

"Cầu nối yêu thương số 88 cũng là công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Công trình không chỉ là niềm hân hoan của bà con cô bác mà còn là niềm tự hào của những người thực hiện như chúng tôi" - ông Thức chia sẻ.

Cầu Rạch Dung mới bắc qua dòng Rạch Chim sẽ là cầu bê tông liên hợp dài gần 50 mét, rộng 4,5 mét, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí xây dựng khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Cây cầu do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới và các doanh nghiệp đồng hành cùng tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Thức - Phó tổng giám đốc Công ty Nhựa Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ động thổ. Ảnh: NĐ

Cây cầu bê tông mới được xây dựng này sẽ thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp nối hai ấp Quang Trạch và Quang Đức, xã Trung Chánh. Cây cầu cũ còn rất nhỏ, lan can thấp, cao chỉ 40 cm, rộng chỉ 1,3 m, mặt cầu, chỗ nối nứt, vỡ, khi xe chạy qua thì rung lắc rất nguy hiểm.

Đặc biệt, 2 xe máy sẽ không thể đi được ngược chiều trên cầu mà phải lần lượt đợi nhau để đi từng chiều một khi qua cầu cũ. Vào thời điểm giờ đến lớp, tan học của học sinh, giao thông luôn trong tình trạng chen chúc, ách tắc, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, học sinh và nguy cơ mất an toàn.

Ông Trần Thanh Cầm, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh bày tỏ niềm vui khi cây cầu mong ước bấy lâu của bà con nới đây đã sắp thành hiện thực.

"Trước đây, cây cầu cũ chỉ có thể phục vụ cho người dân đi bộ qua lại. Cầu cũng đã từng một lần được mở rộng cho xe máy qua lại được. Nhưng kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu hàng hoá vận chuyển qua lại nhiều hơn, nhưng ô tô thì không thể đi qua.

Sau khi được Nhựa Tiền Phong thống nhất đầu tư xây cầu này, chính quyền địa phương có tổ chức họp dân khu vực dự án, bà con đều rất đồng tình. Bà con chấp nhận đi đường vòng xa hơn 3km trong quá trình xây dựng cây cầu mới. Không chỉ thế, để xây dựng cây cầu này 4 hộ dân liên quan đã hiến tổng cộng qua các lần mở rộng cầu và hiện là xây mới đến 8 công đất, tương đương với 8.000 m2 đất" - Ông Cầm cho biết.

Cây cầu cũ đã xuống cấp nối hai ấp Quang Trạch và Quang Đức, xã Trung Chánh. Ảnh: NĐ

Ngay tại Lễ khởi công, thay mặt Nhựa Tiền Phong và các đơn vị đồng tài trợ, ông Thức đã cam kết rằng, sẽ tập trung nguồn lực để triển khai và cố gắng hoàn thành sớm nhất, nhanh chóng đưa công trình đi vào sử dụng phục vụ cuộc sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. Đơn vị thi công sẽ cố gắng triển khai xây cầu trong thời gian sớm nhất để con đường lưu thông của bà con rút ngắn lại và thuận lợi hơn.

Chương trình "Cầu nối yêu thương" là hoạt động an sinh xã hộị, vì cộng đồng do Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017. Chương trình nhằm mục đích xây dựng được nhiều cây cầu tại các khu vực khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và an toàn cho các em nhỏ trên con đường tới trường.

Tính đến hết năm 2021, với sự đồng hành của nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và kết nối của các đơn vị thiện nguyện, chương trình đã xây dựng được 80 cây cầu tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng kinh phí thực hiện hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng đã trao tặng hơn 5.000 suất học bổng, suất quà cho các em học sinh và các hộ gia đình khó khăn.