Các mốc thời gian quan trọng phụ huynh và thí sinh cần nhớ

Năm học 2024 - 2025, Sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 113 trường THPT công lập là 71.020 học sinh.

Sở GDĐT TP.HCM vừa công bố khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024-2025.

Theo đó, ngày 6-7/6 sẽ tổ chức kỳ thi.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2024-2025.

Theo kế hoạch, ngày 20/6, Sở GDĐT công bố kết quả thi vào lớp 10.

Thí sinh đăng ký phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 3 ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả thi từ ngày 21/6 đến ngày 24/6.

Dự kiến 16h ngày 24/6, Sở GDĐT công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp, tuyển thẳng.

Từ ngày 25/6 đến 16h ngày 29/6, thí sinh trúng tuyển lớp chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Ngày 30/6, công bố kết quả chấm phúc khảo.

Ngày 5/7, trường THPT chuyên, tích hợp tổ chức nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo.

Dự kiến ngày 10/7, công bố điểm chuẩn 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2024-2025.

Từ ngày 11/7 đến 16h ngày 1/8, thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học lớp 10 tại trường đã trúng tuyển. Thí sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Cách tính điểm bài thi vào các trường công lập

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh trường THPT Phạm Phú Thứ, quận 6. Ảnh: Mạnh Tiến.

Đối với xét tuyển vào các trường công lập thường tính là Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ nhất là 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Đối với xét tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên thường tính là Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn chuyên x2. Các lưu ý như xét tuyển vào các trường công lập.

Đối với xét tuyển chương trình tích hợp sẽ có hai trường hợp:

Trường hợp 1: Đối với học sinh có tham gia học Chương trình tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại TP.HCM:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp.

Trường hợp 2: Đối với học sinh không tham gia học Chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại TP.HCM:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn tiếng Anh tích hợp.

Xét tuyển lớp 10 tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

Năm học 2024-2025, Sở GDĐT TP.HCM thực hiện đồng thời phương thức xét tuyển và thi tuyển lớp 10 tùy theo địa bàn.

Xã đảo Thạnh An có thể xem là vùng đặc biệt khó khăn của TP.HCM với vị trí địa lý xa xôi, địa bàn trũng thấp, thường xuyên bị ngập do triều cường với trên 5% dân số thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Mạnh Tiến

Theo đó, Sở sẽ tổ chức xét tuyển lớp 10 đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Những học sinh này có thể đăng ký xét tuyển vào Trường THCS - THPT Thạnh An đóng trên địa bàn xã đảo Thạnh An. Còn nếu có nhu cầu học THPT tại các trường THPT khác ngoài địa bàn xã đảo thì sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh như các học sinh khác.

Bên cạnh đó, Sở còn tổ chức tuyển sinh loại hình chuyên năng khiếu thể dục thể thao tại hai trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định và THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, thực hiện theo Kế hoạch tuyển sinh của từng trường.