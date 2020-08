Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 dự kiến tổ chức ra sao?

Bộ GDĐT cho biết hiện tại có 27 tỉnh thành có thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ ghép thành 12 hội đồng thi vì nhiều địa phương chỉ có 1 thí sinh dự thi đợt 2.

Ngày 23/8, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Bộ GDĐT xem xét tổ chức kỳ thi cho khoảng 11.000 thí sinh tại Đà Nẵng chung với các tỉnh, thành phố khác có thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1 từ ngày 2 - 4/9 tới đây. Như vậy, vẫn đảm bảo ngày 5/9 các địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trước đó, Đà Nẵng từng đề nghị tổ chức đợt 2 thi tốt nghiệp THPT tại thành phố này từ ngày 9 - 10/9.



Thông tin từ Sở GDĐT Đà Nẵng, đơn vị đang kết nối với Sở GDĐT các tỉnh có thí sinh đang ở Đà Nẵng để nắm rõ thông tin, hỗ trợ thí sinh trở về địa phương dự thi hoặc bố trí dự thi tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 đang được lên kế hoạch. (Ảnh minh họa).

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết Sở sẽ tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ngày 2/9, các cán bộ làm công tác thi triển khai làm việc tại các điểm thi. Trong 2 ngày 3 và 4/9, thí sinh dự thi tại các điểm thi theo lịch thi của Bộ GDĐT.

Được biết, hiện có một thí sinh tự do Sơn La chưa được thi vì đang học nghề tại Đà Nẵng, Sở GDĐT Sơn La sẽ có văn bản và các thủ tục gửi thí sinh này dự kỳ thi đợt 2 ngay tại Đà Nẵng.

Sở GDĐT Nghệ An cũng cho biết tỉnh có 1 thí sinh tự do sẽ dự thi đợt 2 vì thí sinh này được xếp vào diện F2. Thông tin từ Sở GDĐT Nghệ An cho biết hiện thí sinh nay có khả năng sẽ được "gửi" vào hội đồng thi tại Đà Nẵng. Đại diện Sở cũng đã gặp gỡ để động viên, hỗ trợ thí sinh này.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ Bộ cho biết Bộ sẽ trình xin ý kiến của Thủ tướng vào đầu tuần này để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. Kỳ thi đợt 2 được tổ chức dựa trên kết quả đã rút kinh nghiệm từ đợt 1, tuỳ tình hình thực tiễn dịch bệnh của từng địa phương để có các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cụ thể.