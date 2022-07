Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại TP.HCM: Thí sinh F0 đặc cách có được dự thi?

Sáng 4/7, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT đã có buổi làm việc với Sở GDĐT TP.HCM về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Theo chương trình làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cùng đoàn công tác đến một số điểm thi để kiểm tra công tác chuẩn bị, kiểm tra hội đồng sao in đề thi, hội đồng chấm thi và làm việc với Sở GDĐT.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số điểm thi, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sự chủ động và thích ứng kịp thời của TP.HCM khi ngay từ rất sớm. Khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát, Sở đã triển khai chú trọng trang bị kiến thức cho học sinh khối 12, giúp các em có kiến thức tốt nhất để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi TP.HCM tiếp tục rà soát tất cả các khâu chuẩn bị kỳ thi; Bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng và quy chế hướng dẫn của Bộ GDĐT, Ban chỉ đạo thi quốc gia thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý, mỗi năm kỳ thi đều có những quy định mới liên quan đến phòng chống gian lận công nghệ cao. Do đó, Sở cần lưu ý quy định mới trong năm nay để thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú ý đến quy định vật dụng thí sinh phải cách phòng thi 25m.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng cho biết thêm, theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu thí sinh có nguyện vọng vẫn được cho phép dự thi. Vì vậy, TP.HCM cần phải tính toán đến phương án xử lý tình huống, các phương án dự phòng để đối phó với các tình huống. Thứ trưởng lấy ví dụ, khi đang thi mà phát hiện thí sinh dương tính thì xử lý ra sao, các cán bộ xử lý thế nào... để ứng biến kịp thời.

"Thành phố phải có các phương án dự phòng nhiều hơn bình thường. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thi không "vận dụng sáng tạo", nếu không rõ thì phải hỏi ngay, tránh dẫn đến sai sót", Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng nhấn mạnh việc phổ biến cho thí sinh về quy chế thi trong ngày 6/7, nhất là quy định không mang điện thoại, vật dụng cá nhân phải để cách phòng thi tối thiểu 25m. Điều này sẽ tránh việc thí sinh không biết, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức - Trưởng Ban Chỉ đạo thi TP đề nghị Sở GDĐT thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ, không chủ quan khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ông Đức đề nghị Sở chỉ đạo các điểm thi rà soát, hoàn thiện những gì có thể, đảm bảo tổ chức tốt nhất kỳ thi an toàn, cho thí sinh làm bài tốt nhất. Yêu cầu Sở nhắc nhở các bộ phận tham gia tổ chức kỳ thi thực hiện nghiêm, chính xác, nếu khâu nào chưa rõ thi xin ý kiến cơ quan chức năng, tránh sự cố đáng tiếc.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở rà soát lại các kế hoạch ban hành, xem đã đảm bảo đầy đủ, chi tiết hay chưa. Đồng thời, giảm thiểu phức tạp cho quá trình tổ chức thi từ các khâu coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo. Vấn đề phòng cháy chữa cháy, đảm bảo không để sự cố xảy ra tại 158 điểm thi và các khu vực phục vụ thi cũng được lãnh đạo thành phố đề nghị Sở đặc biệt quan tâm.

Về yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức lưu ý thành phố tuyệt đối không chủ quan. Sở Y tế phải phối hợp với địa phương, tiếp tục rà soát, xem xét kỹ lưỡng các phương án dự phòng, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, nhất là với các tình huống phát sinh. Dù có thể không thể lường trước được tất cả các tình huống nhưng nếu có sự chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ không bị động.

Trước đó, báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho biết, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hơn 85.000 thí sinh.

Toàn thành phố có 158 điểm thi, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do, 87 điểm thi không có thí sinh tự do. Công tác giao đề thi và nhận bài thi được diễn ra hàng ngày để đảm bảo công tác an toàn cho kỳ thi. Mỗi quận, huyện bố trí 3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có 3 phòng thi dự phòng.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022



Tổng số cán bộ tham gia ban chấm thi tự luận là 405 người. Phương án thực hiện chấm kiểm tra bài thi tự luận là chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận đã được cán bộ chấm thi xong lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi và theo chỉ đạo của trưởng ban chấm thi tự luận. Riêng đối với công tác chấm thi trắc nghiệm, tổng số cán bộ tham gia ban chấm thi trắc nghiệm là 92 người.

Sở GDĐT TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM và các sở, ngành liên quan bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in sao đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi và điểm chấm thi.