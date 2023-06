Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn thành phố có 97.440 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 85.452 thí sinh hệ trung học phổ thông, 9.194 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 2.791 thí sinh tự do. TP.HCM tổ chức thi ở 156 điểm, trong đó có 71 điểm có thí sinh tự do và 85 điểm không có thí sinh tự do. Mỗi điểm thi đều có từ 1 đến 3 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện đều có các điểm thi dự phòng.

Năm nay, số thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) tại TP.HCM cao hơn tổ hợp Khoa học xã hội. Cụ thể, ở tổ hợp Khoa học tự nhiên, môn Vật Lý có 47.039 thí sinh đăng ký thi, môn Hóa học có 47.336 thí sinh đăng ký và môn Sinh học có 46.953 thí sinh đăng ký.

Ở tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch Sử có 36.754 thí sinh đăng ký, môn Địa lý có 36.573 thí sinh đăng ký và môn GDCD có 29.083 thí sinh đăng ký.