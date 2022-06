Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Các tỉnh miền núi và hải đảo lo gặp mưa lũ, di chuyển khó khăn

Các tỉnh thành sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tại Quảng Ninh, theo Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Thị Thúy, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký dự thi của địa phương là 15.717 thí sinh, giảm 740 thí sinh so với năm trước. Trong đó, thí sinh là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi có 15.092. thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT 3.398. Ngoài ra, toàn tỉnh có 42 thí sinh chỉ đăng ký thông tin để xét tuyển sinh ĐH, CĐ (không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT).

"Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh đã được xây dựng và đang tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch. Phương án tổ chức thi cơ bản được giữ ổn định, vì vậy địa phương phát huy được các kinh nghiệm, kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi của các năm qua để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Kỳ thi năm 2022. Các điều kiện tổ chức thi của tỉnh đảm bảo quy định của Quy chế thi và văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT", bà Thúy cho hay.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường PTDT Nội trú Tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bộ GDĐT

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình toàn tỉnh có 11.151 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 10.691 thí sinh đang học lớp 12. Hội đồng thi dự kiến điều động 2079 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của Kỳ thi.

Ở Lai Châu, ông Đinh Trung Tuấn, giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi (với 3674 thí sinh đăng ký để dự thi tại Hội đồng thi Sở GDĐT Lai Châu, 2 thí sinh đăng ký nguyện vọng để xét tuyển đại học, cao đẳng bằng phương thức khác, trong đó 1.512 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp.

Hiện tại, các ngành đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó với thời tiết mùa mưa lũ, xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả thí sinh dự thi và cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi. Các sở, ngành phối hợp tốt đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh tại các điểm thi, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự; đảm bảo phòng, chống cháy nổ trong các khâu của Kỳ thi.

Nhiều tỉnh gặp khó khăn nếu mưa lũ

Theo Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy, tỉnh cũng gặp khó khăn trong công tác triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: "Do địa bàn trải rộng, phức tạp về vị trí địa lý của tỉnh Quảng Ninh nên một số Điểm thi phải đặt tại vùng hải đảo, xa trung tâm như Điểm thi THPT Cô Tô (tại huyện đảo Cô Tô); Điểm thi THPT Quan Lan (đảo Quan Lạn). Phương tiện duy nhất để vận chuyển đề thi, bài thi; di chuyển cán bộ tham gia Kỳ thi là tàu thủy. Việc thông tin liên lạc khi thời tiết xấu cũng gây những khó khăn nhất định.

Ngoài ra, các phương tiện công nghệ cao có nguy cơ gây gian lận thi cử được lưu hành trên thị trường, khó kiểm soát. Việc kiểm tra, phát hiện ra những thiết bị thu phát hiện đại (có kích thước rất nhỏ) không được phép mang vào phòng thi đối với cán bộ coi thi còn gặp nhiều khó khăn".

Các tỉnh thành đang tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch. Ảnh: Bộ GDĐT

Còn ở Lai Châu, theo ông Đinh Trung Tuấn, theo Hướng dẫn thi năm 2022 yêu cầu trong Ban in sao đề thi và Ban làm phách bài thi chuẩn bị 1 máy điện thoại cố định, có loa ngoài và có chức năng ghi âm. Nhưng hiện tại địa phương chưa chuẩn bị được do trên thị trường không có điện thoại cố định đảm bảo theo yêu cầu.

Điểm thi cần chuẩn bị, bố trí 1 địa điểm đảm bảo an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy chế. Tuy nhiên, ở Lai Châu rất khó khăn về cơ sở vật chất, khuôn viên một số điểm thi chật hẹp nên khó khăn để bố trí địa điểm theo hướng dẫn (còn có trường hợp thí sinh để điện thoại trong cốp xe và gara thì rất gần với phòng thi nên rất khó quản lý).

Quy chế thi cho phép thí sinh mang vào phòng thi máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin, nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ. Hiện tại các Điểm thi khó khăn vì cán bộ coi thi còn thiếu nghiệp vụ để kiểm soát được tính năng hoạt động của các thiết bị mà Quy chế cho phép.

Mặt khác, ở tỉnh Lai Châu, thời điểm thi tốt nghiệp cũng chính là mùa mưa nên thường xảy ra sạt sụt, lở đường nên việc di chuyển của cán bộ tham gia làm thi và thí sinh gặp nhiều khó khăn.

Cơ sở vật chất còn khó khăn, có điểm thi dự phòng phải sử dụng 2 đơn vị trường để tổ chức thi (vì 1 địa điểm trường không đáp ứng đủ về cơ sở vật chất và số phòng thi).

Theo Giám đốc Sở GDĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh, khó khăn của tỉnh là bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi một số Điểm thi còn khó khăn (do một số đơn vị không gian chật hẹp); công tác quản lý, giám sát việc phòng ngừa thí sinh sử dụng công nghệ thông tin trong việc gian lận trong thi gặp nhiều khó khăn.

Sở cũng đưa ra kiến nghị Bộ GDĐT xem xét có quy định chi hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ làm công tác thanh tra thi.