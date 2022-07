Chiều 8/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã kết thúc khi thí sinh trên cả nước hoàn thành môn thi Ngoại ngữ.

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, số lượng thí sinh dự thi ở các môn đều đạt trên 99%. Cụ thể như sau:

Môn thi Số TS đăng kí dự thi Số TS dự thi Số TS vắng Tỉ lệ TS dự thi (%) Thủ tục 85.088 83.752 1.336 98.43 Ngữ văn 83.434 83.080 354 99.58 Toán 84.567 84.105 462 99.45 Sử 36.728 36.524 204 99.44 Địa 36.446 36.267 179 99.51 GDCD 29.661 29.387 274 99.08 Lý 46.930 46.777 153 99.67 Hóa 47.391 47.225 166 99.65 Sinh 46.961 46.817 144 99.69 Ngoại ngữ 73.674 73.259 415 99.44

Đáng nói, trong ngày thi hôm nay, TP.HCM có 5 trường hợp vi phạm quy chế vì thí sinh mang theo điện thoại vào phòng thi. Ngày hôm qua (7/7) cũng có 1 trường hợp vi phạm lỗi này. Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có tổng 6 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi theo quy định.

Ngoài ra, Sở GDĐT cho biết, TP.HCM không xảy ra sự cố bất thường nào trong suốt kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM có 6 trường hợp vi phạm quy chế. Ảnh: M.Q

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TP.HCM có 158 điểm thi (gồm 71 điểm thi có thí sinh tự do và 87 điểm thi chỉ có thí sinh THPT). Các điểm thi có thí sinh tự do đều được thực hiện đúng theo quy chế và hướng dẫn phần mềm của bộ, trong đó, có 60% thí sinh lớp 12 học chương trình THPT và 40% là thí sinh học chương trình GDTX hoặc tự do.

Tổng số phòng thi tại TP.HCM là 3.805 (24 thí sinh/phòng, mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng). Thành phố đã huy động 10.654 giáo viên làm cán bộ coi thi và 1.896 nhân viên, y tế, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Trong 2 ngày tổ chức kỳ thi, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Trước đó, thông tin từ Bộ GDĐT cho biết, kỳ thi năm nay được giữ ổn định về phương thức như năm 2021. Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.

Đây là lần đầu tiên Bộ GDĐT triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GDĐT quy định.